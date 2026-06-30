Heidelberg Materials rutscht, SharonAI & Rocket Lab im Fokus

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Heidelberg Materials: Dax-Wert mit Fragezeichen

Die Aktie von Heidelberg Materials steht nach neuen Analystenkommentaren im Fokus. Was steckt hinter der schwachen Kursreaktion, welche Marken werden jetzt wichtig – und warum könnten die Halbjahreszahlen zum echten Stimmungstest werden?

SharonAI: Neue KI-Fantasie rund um Nvidia

Ein junger KI-Infrastrukturwert sorgt mit einer prominenten Beteiligungsmeldung und einer großen Compute-Kooperation für Aufmerksamkeit. Wir schauen, warum der Markt bei SharonAI plötzlich genauer hinsieht.

Rocket Lab: Der nächste große Schritt?

Rocket Lab will mit Iridium deutlich größer denken. Was der geplante Zukauf strategisch verändern könnte – und warum der Deal weit über klassische Raumfahrt-Fantasie hinausgeht.