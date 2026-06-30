Infracore SA / Schlagwort(e): Börsengang

Infracore SA lanciert IPO an der SIX Swiss Exchange zu einem festen Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie



30.06.2026 / 07:00 CET/CEST





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Medienmitteilung

Freiburg, 30. Juni 2026



Infracore SA lanciert IPO an der SIX Swiss Exchange zu einem festen Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie

Infracore SA («Infracore» oder das «Unternehmen»), eine auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Schweizer Immobiliengesellschaft, gibt heute die Lancierung ihres Börsengangs («IPO») an der SIX Swiss Exchange, die Veröffentlichung des Prospekts sowie den Start des Bookbuilding-Verfahrens bekannt.

Das IPO umfasst bis zu 5,643,517 angebotene Aktien zu einem Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie und besteht aus 3’703’703 neu ausgegebenen Aktien sowie bis zu 1'939'814 bestehenden Aktien, davon bis zu 1'203'703 bestehende Aktien im Falle der Ausübung einer vereinbarten Upsize-Option und bis zu 736'111 bestehende Aktien als Mehrzuteilungsaktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption, vom grössten Aktionär des Unternehmens, MPT Switzerland Holdings S.à r.l («MPT»), einer Tochtergesellschaft von Medical Properties Trust, Inc.

Der Angebotspreis für die angebotenen Aktien wurde auf CHF 54.00 je Aktie festgesetzt. Dies entspricht einer erwarteten Marktkapitalisierung von rund CHF 826 Mio. nach dem IPO (unter der Annahme einer vollständigen Platzierung der im Angebot angebotenen neu auszugebenden Aktien und basierend auf der von Infracore prognostizierten Kapitalstruktur).

Der Angebotspreis entspricht einem Abschlag von rund 5% auf den Nettoinventarwert (NAV) per Ende Q1 2026, bereinigt um latenten Steuern und nach 2025 Dividendenausschüttung.

Infracore beabsichtigt, durch die Ausgabe neuer Aktien einen Bruttoerlös von rund CHF 200 Mio. zu erzielen. Der Nettoerlös soll primär zur Finanzierung der Sale-and-Leaseback-Pipeline sowie der Entwicklungsprojekte und zum Aufbau einer Kapitalstruktur, welche die Wachstumsstrategie unterstützt, sowie zur Rückzahlung von Aktionärsdarlehen in der Höhe von rund CHF 55.2 Mio. verwendet werden. Darüber hinaus wird der potenzielle Verkauf bestehender Aktien durch MPT, einschliesslich der für die Mehrzuteilungsoption bereitgestellten Aktien, den Free Float erhöhen und soll zur Liquidität der Infracore-Aktie beitragen.

Infracore hat von folgenden Investoren Cornerstone-Commitments zum Erwerb von Aktien zum Angebotspreis im Rahmen des Angebots für eine garantierte Zuteilung in einem Gesamtbetrag von CHF 75 Mio. bis CHF 80 Mio. erhalten: Cohen & Steers UK Limited, handelnd auf Rechnung bestimmter von ihr verwalteter Fonds und Konten, für einen Gesamtbetrag von CHF 40 Mio. oder CHF 35 Mio., abhängig vom Free-Float-Niveau bei Abschluss des Angebots, und Swiss Finance & Property Group AG, handelnd auf Rechnung bestimmter Fonds und Konten, darunter RoPAS (CH) Institutional Fund – Real Estate Securities, für einen Gesamtbetrag von CHF 40 Mio. Beide Cornerstone-Commitments unterliegen bestimmten Bedingungen, die in dem im Rahmen des IPOs erstellten Prospekt offengelegt werden.

Die derzeitigen Hauptaktionäre MPT und AEVIS VICTORIA SA («AEVIS») werden nach dem IPO bedeutende Aktionäre von Infracore bleiben. AEVIS beabsichtigt, ihre gesamte Beteiligung an Infracore zu halten und das Unternehmen in seiner nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen. Um den Free Float zu erhöhen, erwartet MPT im Rahmen des IPOs im Falle der Ausübung einer vereinbarten Upsize-Option einen Teil seiner bestehenden Beteiligung veräussern und wird zudem die für die Mehrzuteilungsoption erforderlichen Aktien aus ihrem Bestand zur Verfügung stellen.

Infracore hält und entwickelt ein einzigartiges Portfolio von Spitalimmobilien in der Schweiz. Das Unternehmen besitzt hochwertige Liegenschaften und profitiert von hoher Visibilität sowie einer differenzierten Positionierung in einem Sektor mit langfristiger struktureller Nachfrage.

Der erste Handelstag der Infracore-Aktien an der SIX Swiss Exchange ist voraussichtlich am oder um den 9. Juli 2026. Im Anschluss an den IPO wird Infracore voraussichtlich am zweiten Handelstag in den Swiss Performance Index (« SPI »), den SPI Extra sowie den Immobilienindex SXI Real Estate Shares Broad (REAL) aufgenommen werden.

Eric Frey, CEO von Infracore, erklärt: «Mit dem heute angekündigten Launch des IPOs öffnen wir für Infracore ein neues Kapitel. Als spezialisierter Eigentümer und Entwickler von Spitalimmobilien in der Schweiz verfügen wir über eine starke Marktposition in einem Umfeld mit stabiler, langfristiger Nachfrage. Die Kotierung wird unsere Sichtbarkeit erhöhen, unsere finanzielle Flexibilität stärken und es uns ermöglichen, unser Portfolio gezielt weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, unsere Wachstumsstrategie gemeinsam mit unseren bestehenden und neuen Aktionären voranzutreiben.»

Antoine Hubert, Verwaltungsratspräsident von AEVIS, sagt: «Die Absicht von Infracore, an die Börse zu gehen, stellt einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung von AEVIS zu einer Beteiligungsgesellschaft mit strategischen, transparenten und wertschaffenden Beteiligungen dar. Die geplante Kotierung von Infracore wird die Visibilität dieser Beteiligung deutlich erhöhen und zu einer besseren Einschätzung des inneren Wertes von AEVIS beitragen. Wir betrachten Infracore als langfristiges strategisches Investment und werden das Unternehmen in seiner nächsten Entwicklungsphase weiterhin unterstützen.»

Angebotsstruktur

Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 5'643'517 Aktien und besteht aus:

3’703’703 neuen Aktien, die Infracore im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben wird; sowie

bis zu 1'939'814 bestehenden Aktien von MPT, davon bis zu 1'203'703 Aktien im Falle der Ausübung einer vereinbarten Upsize-Option und bis zu 736'111 bestehende Aktien als Mehrzuteilungsaktien im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners zu Stabilisierungszwecken eine Mehrzuteilung von bis zu 736'111 bestehende Aktien (Mehrzuteilungsaktien) von MPT vornehmen. Die Mehrzuteilungsoption kann ganz oder teilweise und nur einmal innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag ausgeübt werden.

Basierend auf dem Angebotspreis von CHF 54.00 je Aktie, wird beim Abschluss des Angebots (unter der Annahme der Ausübung der Upsize-Option, jedoch ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption) ein Free Float von rund 32.1% erwartet. AEVIS und MPT werden nach dem IPO voraussichtlich rund 45.3% bzw. 22.6% der Aktien auf Pro-Forma-Basis halten (gegenüber einer Beteiligung vor dem Angebot von 30% bzw. 70%). Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird sich der Free Float entsprechend auf maximal etwa 36.9% erhöhen, und die Pro-Forma-Beteiligung von MPT wird sich auf etwa 40.5% belaufen.

Weitere Angebotsinformationen

Der Prospekt wird voraussichtlich am 30. Juni 2026 veröffentlicht. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 30. Juni 2026 und endet voraussichtlich am 7. Juli 2026. Das endgültige Angebotsvolumen wird voraussichtlich am 7. Juli 2026 festgelegt. Die Kotierung gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange sowie der Beginn des Handels an der SIX Swiss Exchange sind für den 9. Juli 2026 geplant.

Die Annahmefrist endet voraussichtlich am letzten Tag der Angebotsfrist um 12.00 Uhr (MESZ) für Retail-, Private-Banking-Aufträge und institutionelle Investoren.

Citi und Zürcher Kantonalbank fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für den IPO (« JGCs »). Baader Bank ist als Joint Bookrunner, Swiss Finance & Property AG als Co-Manager und Octavian als Selling Agent tätig.

Im Zusammenhang mit dem IPO haben das Unternehmen, MPT, AEVIS und die JGCs eine Lock-up-Periode von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag vereinbart. Jede Lock-up-Verpflichtung unterliegt den üblichen Ausnahmen und einem Verzicht durch die JGCs. Für die Dauer des Lock-up, d.h. bis zum 5. Januar 2027, bilden AEVIS und MPT somit eine Aktionärsgruppe im Sinne der schweizerischen Offenlegungsvorschriften.

Portfolio hochwertiger Spitalimmobilien mit stabilen Erträgen

Infracore, gegründet im Jahr 1997, ist der führende Schweizer Spezialist für Spitalimmobilien. Das Unternehmen hält, entwickelt und bewirtschaftet ein Portfolio im Wert von rund CHF 1.4 Mrd., bestehend aus 47 hochwertigen Liegenschaften an 19 Top-Standorten in der Schweiz, mit einer laufenden Bruttorendite von über 5.5% und einer laufenden Nettorendite nach Capex von 4.5% im Geschäftsjahr 2025. Infracore erwirtschaftet wiederkehrende und stabile Mieterträge. Per Ende Geschäftsjahr 2025 beliefen sich die Erträge auf CHF 66.1 Mio. Das Portfolio ist geographisch differenziert mit Schwerpunkten in den Kantonen Waadt, Zürich, Genf und Tessin.

Fokussiertes Geschäftsmodell und langfristige Mieterträge

Infracore erwirtschaftet den Grossteil seiner Erträge aus langfristigen Mietverträgen mit etablierten Gesundheitsdienstleistern. Das Unternehmen strebt eine attraktive Dividendenpolitik an, die es den Aktionären ermöglichen soll, an den erwarteten stabilen, wiederkehrenden Cashflows zu partizipieren. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Infracore gemäss eigener Planung mit einer Dividendenzahlung von CHF 45 Mio., was einer Dividendenrendite von rund 5.4% auf Basis des Angebotspreises entspricht.

Wichtige Angebotsinformationen und indikativer Zeitplan des IPOs

Kotierung SIX Swiss Exchange (Standard for Real Estate Companies) Tickersymbol INFRAC Schweizer Valorennummer 1986768 ISIN CH0019867685 Angebotspreis CHF 54.00 je Aktie (Festpreis) Angebotene Aktien Angebot von bis zu 5'643'517 Aktien (3’703’703 neue Aktien und bis zu 1'203'703 bestehende Aktien, die von MPT im Falle der Ausübung der vereinbarten Upsize-Option bereitgestellt werden, sowie eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 736'111 bestehenden Aktien, die von MPT bereitgestellt werden) Indikativer Zeitplan des IPOs Beginn der Angebotsfrist 30. Juni 2026 Ende der Angebotsfrist für Retail-, Private-Banking-, und institutionelle Aufträge 7. Juli 2026 Festlegung des endgültigen Angebotsvolumens 7. Juli 2026 Bekanntgabe des endgültigen Angebotsvolumens 8. Juli 2026 Erster Handelstag 9. Juli 2026 Buchung / Lieferung der angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises 10. Juli 2026 Letzter Tag zur Ausübung der Mehrzuteilungsoption 7. August 2026

Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich

Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch, +41 79 635 64 13

Über Infracore AG

Infracore AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft, die im Rahmen langfristiger Verträge Spital- und Klinikgebäude hält, entwickelt und bewirtschaftet. Das Portfolio der Gesellschaft, mit Sitz in Freiburg, umfasst 47 Immobilien an 19 Standorten in der Schweiz mit einer Gesamtmietfläche von 221’157 m² und einem Wert von rund CHF 1.41 Mrd. Die Immobilien sind im Rahmen langfristiger, inflationsindexierter Mietverträge vermietet, vorwiegend an Swiss Medical Network. Infracore erwirtschaftet wiederkehrende, stabile Mieterträge und generiert Wachstum aus Optimierungs- und Erweiterungsbauten im Bestandsportfolio und aus einer 42’053 m2 umfassenden Pipeline mit gezielten Entwicklungsvorhaben. Die Mehrheitsaktionäre von Infracore sind Medical Properties Trust, Inc. und AEVIS VICTORIA SA. www.infracore.ch

Über Medical Properties Trust, Inc.

Medical Properties Trust, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust mit internem Portfoliomanagement, der im Jahr 2003 gegründet wurde, um Spitalimmobilien zu erwerben und zu entwickeln. Die Vermietung erfolgt im Rahmen von Net-Lease-Verträgen. Seit der Gründung in Birmingham, Alabama, hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit grössten Eigentümer von Spitalimmobilien entwickelt. Zum 31. März 2026 hielt MPT 378 Gesundheitseinrichtungen mit rund 38’000 Betten in neun Ländern auf drei Kontinenten. Das Finanzierungsmodell von MPT unterstützt Akquisitionen und Rekapitalisierungen und ermöglicht es Spitalbetreibern, den Wert ihres Immobilienvermögens zu erschliessen, um Modernisierungen von Einrichtungen, technologische Entwicklungen sowie weitere Investitionen in den Betrieb zu finanzieren. www.mpt.com

Über AEVIS VICTORIA SA

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding AG (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen, aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (30.0%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einer auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Gesellschaft, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard kotiert (AEVS.SW). www.aevis.com

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