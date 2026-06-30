Krankenhausimmobilien-Spezialist

Schweizer Börse: Infracore plant Börsengang im Juli

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Der Schweizer Krankenhausimmobilien-Spezialist Infracore hat Details zu seinem Börsengang im Juli veröffentlicht. Das Unternehmen will damit rund 200 Millionen Franken einnehmen

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Quelle: motioncenter/Shutterstock.com

Der Krankenhausimmobilien-Spezialist Infracore hat die Details für seinen geplanten Börsengang an der Schweizer Börse SIX bekannt gegeben. Der Preis für die Aktien liegt bei 54 Franken, wie das ‌Schweizer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit komme Infracore auf einen Börsenwert von rund 826 Millionen Franken. Der erste ⁠Handelstag sei ⁠für den 9. Juli geplant. Mit der Ausgabe neuer Aktien sollen brutto rund 200 Millionen Franken erlöst werden. Mit dem frischen Kapital wolle das Unternehmen den Kauf weiterer Klinikimmobilien finanzieren und ein Aktionärsdarlehen in Höhe von gut ‌55 Millionen Franken zurückzahlen.

Infracore besitzt nach ‌eigenen Angaben 47 Liegenschaften in der Schweiz mit einem Gesamtwert von rund 1,4 Milliarden Franken. Hauptmieter ist das Swiss Medical ⁠Network, das zweitgrößte private Krankenhausnetzwerk des Landes. Im Geschäftsjahr 2025 ‌erwirtschaftete Infracore Erträge von 66,1 ⁠Millionen Franken und erzielte eine Nettorendite von 4,5 Prozent.

Sollte die Nachfrage das Angebot übersteigen, kann der Großaktionär Medical Properties Trust, der rund 70 Prozent an ‌Infracore hält, Titel aus ⁠dem eigenen Bestand platzieren. Die ⁠Schweizer Beteiligungsgesellschaft Aevis Victoria will ihre Beteiligung von gegenwärtig rund 30 Prozent behalten.

Begleitet wird die Transaktion von der US-Großbank Citigroup und der Zürcher Kantonalbank. Börsengänge mit einer Kapitalaufnahme waren in der Schweiz zuletzt selten. Das letzte größere IPO war das des Marktplatz-Anbieters Swiss Marketplace Group im September 2025.

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