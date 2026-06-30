InvestEco Sustainable Food Fund IV schließt endgültig mit einem Gesamtvolumen von 106 Mio. C$ ab

InvestEco Capital freut sich, den endgültigen Abschluss des InvestEco Sustainable Food Fund IV bekannt zu geben. Dieser Fonds wird die Arbeit von InvestEco fortsetzen, in wachstumsstarke Lebensmittelunternehmen zu investieren, die Gesundheit und Nachhaltigkeit im Lebensmittelsektor fördern.

Der Fonds schloss mit einem Gesamtvolumen von 106 Mio. C$, womit er der bislang größte InvestEco-Fonds ist. Zu den Investoren zählen Farm Credit Canada, Export Development Canada, die Business Development Bank of Canada, der Fonds de solidarité FTQ sowie zwei Großinvestoren des Social Finance Fund der kanadischen Regierung: Boann und Realize Capital Partners. Darüber hinaus erhielt der Fonds Zusagen von einer Reihe privater Investoren und Family Offices.

Zu den bisherigen Investitionen des Fonds zählen Humble Snacks, Little Sesame, Mid-Day Squares und Algae Cooking Club. Der Fonds rechnet damit, in den nächsten Jahren weitere 6 bis 10 Investitionen zu tätigen.

InvestEco Capital wurde 2002 gegründet und ist eine in Toronto ansässige Risikokapitalgesellschaft und Impact-Investor mit Schwerpunkt auf dem nachhaltigen Lebensmittelsektor.

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InvestEco Capital

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Andrew Heintzman

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