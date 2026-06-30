Was bewegt die Aktie?

Die Übernahme von Iridium Communications läuft mit einer Unternehmensbewertung von rund acht Milliarden Dollar und ist eine Kombination aus Bar- und Aktienkomponente. Die Iridium-Aktionäre erhalten je Aktie 27 Dollar in bar plus Rocket-Lab-Aktien, der implizite Gesamtwert liegt bei rund 54 Dollar je Iridium-Aktie.

Mit dem Zukauf rückt Rocket Lab über das klassische Startgeschäft hinaus in den Satellitenbau und in Kommunikationsnetzwerke vor. Genau das ist auch das klassische Geschäft von SpaceX. Parallel entwickelt das Unternehmen die schwerere Neutron-Rakete, deren erste Starts noch zum Jahresende möglich sind. Sie wäre die einzige echte Konkurrenz zur Falcon von SpaceX und würde Kunden eine größere Verhandlungsbasis beim Pricing geben.

Charttechnik

Vor rund zwei Tagen testete die Aktie erneut den 200-Tage-Durchschnitt, kombiniert mit einem sehr starken Unterstützungsniveau bei rund 80 Dollar. Auf die Übernahme reagierte der Kurs deutlich positiv, was bei einem Käufer ungewöhnlich ist, da Übernahmen häufig zunächst auf den Kurs drücken.

Martins Einschätzung

Der Zukauf ist eine schlaue Geschichte und verbessert die Position von Rocket Lab spürbar. Das Unternehmen setzt sich vom einfachen Launch-Anbieter ab. Den Test des 200-Tage-Durchschnitts bei rund 80 Dollar hätte ich gerne zum Einstieg genutzt. Zeitnah halte ich Kurse über 100, womöglich über 120 Dollar für möglich.