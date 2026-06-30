IRW-News: ACCESS Newswire: Die milliardenschwere weltweit tätige Sportmarke U.S. Polo Assn. erhält internationale Auszeichnungen und Anerkennungen in den Bereichen Wirtschaft, Sport und Content

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Die milliardenschwere weltweit tätige Sportmarke U.S. Polo Assn. erhält internationale Auszeichnungen und Anerkennungen in den Bereichen Wirtschaft, Sport und Content

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 30. Juni 2026 / U.S. Polo Assn.®, die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), gewinnt im Jahr 2026 weltweit weiter an Dynamik und erhält eine Reihe hochkarätiger Auszeichnungen und Anerkennungen, die die wachsende Präsenz der Marke, das zunehmende Vertrauen der Verbraucher sowie ihren wachsenden Einfluss auf sportorientierte Inhalte und Storytelling widerspiegeln.

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Zu den wichtigsten Auszeichnungen der U.S. Polo Assn. in diesem Jahr zählt, dass die weltweit tätige, milliardenschwere Marke bei den 11th Annual 2026 Globee Awards for Achievement mit Gold in der Kategorie Global Expansion und mit Silber in der Kategorie Brand Development geehrt wurde. Diese Auszeichnungen unterstreichen die Fähigkeit von U.S. Polo Assn., ihre authentische, vom Sport inspirierte Marke in mehr als 190 Ländern zu etablieren und gleichzeitig eine konsistente und relevante Marke in vielfältigen Märkten weltweit aufzubauen. Die Anerkennung folgt auf einen Rekordumsatz von 2,7 Milliarden Dollar im weltweiten Einzelhandel im Jahr 2025 und bekräftigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Marke.

Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei den Verbrauchern standen auch im Jahr 2026 im Mittelpunkt: U.S. Polo Assn. wurde im Ranking von USA TODAY's Most Trusted Brands als 5-Sterne-Preisträger ausgezeichnet, über das mehr als 23.000 US-Verbraucher in einer landesweiten Umfrage abgestimmt hatten. Diese Auszeichnung unterstreicht die starke Bindung der Marke an die Verbraucher durch Qualität, Zugänglichkeit und Authentizität, die im Polosport verwurzelt sind. In Indien, einem der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Märkte der Marke, wurde U.S. Polo Assn. von Marksmen Daily als eine der Most Trusted Brands of India ausgezeichnet, was den Status der Marke als größte Sport-Casual-Herrenmodemarke des Landes unterstreicht.

Im Zuge des Ausbaus ihrer Rolle in den Sportmedien und bei der Erstellung von Inhalten erhielt auch Global Polo, die Medien-Tochtergesellschaft von U.S. Polo Assn., mehrere Auszeichnungen für ihre Originalsendung Breakaway. Die von ESPN ausgestrahlte Serie der Marke wurde bei den Cynopsis Sports Awards 2026 für ihre Folge Polo in the Palm Beaches aus der dritten Staffel als Finalist in der Kategorie Best Specialized Sports Content Storytelling nominiert und erhielt zudem bei den LIT Entertainment Awards 2026 zum dritten Mal in Folge die Platin-Auszeichnung in der Kategorie Television - Original Content für ihre Folge Polo in India aus der zweiten Staffel. Die preisgekrönte Serie bietet einen Einblick in die Welt des Spitzensports und unterstreicht das Engagement der Marke, durch fesselnde Einblicke hinter die Kulissen das Bewusstsein und das Interesse für den Polosport zu steigern.

Als weitere Stärkung der inhaltsreichen Marketingstrategie von U.S. Polo Assn. wurde das globale Magazin der Marke, Field X Fashion, Ausgabe 2, bei den International Content Marketing Awards 2025 als Finalist in der Kategorie Best Use of Print nominiert; die Ergebnisse wurden Anfang 2026 bekannt gegeben. Die einzigartige Publikation vereint die Welt von U.S. Polo Assn. - darunter Sport, Mode, Philanthropie und Kultur - durch anspruchsvolles redaktionelles Storytelling und visuell geprägte Erzählungen, die das authentische Erbe der Marke hervorheben.

Diese weltweiten Auszeichnungen sprechen für die Stärke unserer globalen Strategie und die Authentizität, die U.S. Polo Assn. weiterhin auszeichnet, während wir eine Marke aufbauen, die in verschiedenen Märkten Anklang findet und durch den Polosport verbindet, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Unser Wachstum wird von einer klaren Vision angetrieben, die wir mit Beständigkeit, Kreativität und Zielstrebigkeit umsetzen.

Heute erstreckt sich die globale Präsenz von U.S. Polo Assn. auf 190 Länder mit rund 1.200 Einzelhandelsgeschäften und einem rasch wachsenden digitalen Ökosystem aus mehr als 60 E-Commerce-Websites in 20 Sprachen. Gestützt auf starke globale Partnerschaften, darunter ESPN in den Vereinigten Staaten und führende Rundfunkanstalten in Europa, Indien und dem Nahen Osten, baut die Marke ihre Reichweite bei Sportfans und Verbrauchern weiter aus.

Mit Blick auf die Zukunft wird U.S. Polo Assn. diese Dynamik durch seine globale Kampagne The Polo Shirt: An Icon Born from the Game weiter ausbauen, die die authentischen Ursprünge eines der weltweit bekanntesten Stilklassiker feiert. Mit dem Fokus auf nachhaltiges Wachstum, kulturelle Relevanz und sportinspiriertes Storytelling floriert U.S. Polo Assn. weiterhin als eine der weltweit größten und zugänglichsten lizenzierten Sportmarken.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien und BeIn Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich zu einer der USA Todays Most Trusted Brands gekürt und wird laut License Global durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1 gezählt. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky - VP, Global PR & Communications

Telefon +001.561.530.5300 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Kaela Drake - Senior PR & Communications Specialist

Telefon +001.561.530.5300 - E-Mail: kdrake@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

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