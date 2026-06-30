IRW-News: ACCESS Newswire: Mit Pacific Avenue Capital Partners verbundenes Unternehmen schließt Übernahme von ESE World von Amcor ab

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Mit Pacific Avenue Capital Partners verbundenes Unternehmen schließt Übernahme von ESE World von Amcor ab

PARIS, FRANKREICH / ACCESS Newswire / 30. Juni 2026 / Pacific Avenue Capital Partners (Pacific Avenue), eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Unternehmensausgliederungen und andere komplexe Transaktionen im Mittelstand spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass ein mit Pacific Avenue verbundenes Unternehmen die Übernahme von ESE World (das Unternehmen oder ESE) von Amcor, einem der weltweit führenden Verpackungsunternehmen, abgeschlossen hat.

ESE ist Europas führender Hersteller von Abfall- und Recyclingbehältersystemen und beliefert Kommunen und Unternehmen weltweit. Das Unternehmen produziert mobile Abfallbehälter, Sammelcontainer, Gefahrgutbehälter und Lösungen für die Stadtmöblierung in drei Produktionsstätten in Deutschland (Neuruppin und Olpe) und Frankreich (Crissey) und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 300 Mio. .

Nach Abschluss der Ausgliederung aus Amcor wird ESE als unabhängiges Unternehmen agieren und über die notwendigen Schwerpunkte und Ressourcen verfügen, um seine nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Pacific Avenue wird eng mit dem Managementteam zusammenarbeiten, um durch operative Verbesserungen, gezielte geografische Expansion und strategische Zusatzakquisitionen Wertsteigerungen zu erzielen.

Wir freuen uns sehr, ESE World offiziell in unserem Portfolio willkommen zu heißen. Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für Pacific Avenue beim weiteren Ausbau unserer Präsenz in Europa und spiegelt direkt unsere Fähigkeit wider, gemeinsam mit Unternehmensverkäufern komplexe Ausgliederungen weltweit erfolgreich durchzuführen. ESE ist ein marktführendes Unternehmen mit einer starken Marke, branchenführender Innovationskraft und einer gut abgesicherten Marktposition. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Managementteam das nächste Kapitel in der Geschichte von ESE zu schreiben.

- Chris Sznewajs, Gründer und Managing Partner von Pacific Avenue

Der Abschluss der ESE-Transaktion ist die dritte Transaktion von Pacific Avenue in Europa und die erste aus dem Fonds II sowie dessen speziellem europäischen Sidecar. Die Transaktion wurde durch eine Kombination aus Eigenkapital aus dem Fonds II und dessen europäischem Sidecar sowie einer Fremdfinanzierung durch General Atlantic finanziert.

Pacific Avenue wurde beraten von Willkie Farr & Gallagher (rechtliche M&A-Beratung), McDermott Will & Emery (rechtliche Finanzierungsberatung), Natixis Partners (Fremdkapitalberatung), PwC (wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche, Personal- und Strukturierungsberatung) sowie Accuracy (Finanzberatung).

Amcor wurde von Greenhill, einer Tochtergesellschaft von Mizuho, und Latham & Watkins beraten.

Über Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles und einer Niederlassung in Paris, Frankreich. Die Gesellschaft richtet ihr Hauptaugenmerk auf Unternehmensverkäufe und andere komplexe Situationen auf dem mittelständischen Markt. Pacific Avenue kann eine langjährige Erfahrung in den Bereichen M&A und Betrieb vorweisen, wodurch die Gesellschaft komplexe Transaktionen meistern und durch betriebliche Verbesserungen, Kapitalinvestitionen und beschleunigtes Wachstum Werte erschließen kann. Pacific Avenue verfolgt einen kooperativen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit starken Managementteams, um dauerhafte und strategische Veränderungen zu fördern und gleichzeitig Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Pacific Avenue verwaltet zum 31. März 2026 ein Vermögen von mehr als 3,9 Milliarden Dollar (Assets Under Management, AUM). Die Mitglieder des Pacific Avenue-Teams haben im Laufe ihrer gemeinsamen Karriere über 120 Transaktionen, darunter mehr als 50 Unternehmensveräußerungen, in einer Vielzahl von Branchen abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pacificavenuecapital.com.

Kontakt:

Chris Baddon

424.655.2916

cbaddon@pacificavenuecapital.com

QUELLE: Pacific Avenue Capital Partners

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