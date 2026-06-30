IRW-News: ACCESS Newswire: RAK ICC eröffnet neues Business Center in Ras Al Khaimah

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: RAK ICC eröffnet neues Business Center in Ras Al Khaimah

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Neue Initiative schafft eine spezielle Anlaufstelle für Vermögensberater, Family Offices und internationale Familien in den Vereinigten Arabischen Emiraten

RAS AL KHAIMAH CITY, VAE / ACCESS Newswire / 30. Juni 2026 / Das RAK International Corporate Centre (RAK ICC), eines der führenden internationalen Unternehmensregister der VAE für Privatvermögen und grenzüberschreitende Strukturierungen, gab heute die Eröffnung seines neuen Business Centers in Ras Al Khaimah bekannt - ein neuer Standort, der speziell für Berater, Unternehmer, Family Offices und internationale Familien konzipiert wurde, die eine professionelle und dauerhafte Präsenz in den VAE anstreben.

Das Business Center, das am 1. Juli 2026 offiziell eröffnet wird, spiegelt die umfassendere Vision des RAK ICC wider, ein stärker vernetztes und beziehungsorientiertes Ökosystem für Privatvermögen innerhalb des Emirats zu schaffen.

Das Zentrum befindet sich im Hauptsitz von RAK ICC und bietet bequemen Zugang zu wichtigen Verkehrs- und Handelsknotenpunkten. Es liegt etwa 45 Minuten vom Dubai International Airport entfernt und in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Geschäftsvierteln von Ras Al Khaimah. Das Zentrum wurde sorgfältig als helles, modernes und einladendes Umfeld gestaltet und bietet mehr als nur Büroräume - es schafft einen professionellen Rahmen, in dem sich Berater und Kunden treffen, zusammenarbeiten und langfristige Beziehungen aufbauen können.

Die Eröffnung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Position als globaler Standort für international mobile Unternehmer, Investoren und privates Kapital weiter stärken. Da Familien zunehmend nach anspruchsvollen Strukturen für die Nachfolgeplanung, Corporate Governance und den langfristigen Vermögenserhalt suchen, wächst die Nachfrage nach Jurisdiktionen, die Rechtssicherheit mit Zugänglichkeit, Flexibilität und persönlichem Engagement verbinden.

Unter den mehr als 46 Freihandelszonen, die in den VAE betrieben werden, bieten nur drei Jurisdiktionen Stiftungen an. RAK ICC nimmt in diesem Umfeld eine einzigartige Position ein, da es die einzige Jurisdiktion außerhalb eines Finanzzentrums ist, die sich speziell auf die Strukturierung von Privatvermögen konzentriert und internationale Familien, Unternehmer und Berater dabei unterstützt, langfristige Nachlassstrukturen über Generationen und Grenzen hinweg aufzubauen.

Das neue Business Center wurde entwickelt, um diese wachsende Gemeinschaft zu unterstützen.

Neben flexiblen Arbeitsplatzlösungen und professionellen Unternehmensdienstleistungen profitieren Kunden von der Einbindung in das umfassende Ökosystem von RAK ICC, das aus internationalen Beratern, Unternehmensdienstleistern und Experten für Vermögensstrukturierung besteht. Das Zentrum unterstützt zudem Unternehmen, die eine operative Präsenz und Substanz in den VAE aufbauen möchten, dabei aber weiterhin mit einer international anerkannten Jurisdiktion verbunden bleiben wollen.

Sandra Marie Louw, Chief Executive Officer von RAK ICC, sagte:

Dieses Business Center steht für etwas weitaus Bedeutenderes als nur Büroräume. Es spiegelt unsere Vision wider, in Ras Al Khaimah eine professionelle Heimat für die Private-Wealth-Community zu schaffen - einen Ort, an dem Berater, Unternehmer und internationale Familien vertrauensvolle Beziehungen und langfristige Strukturen für die Zukunft aufbauen können.

Privatvermögen ist eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Hinter jedem Family Office, jeder Holdingstruktur oder Stiftung steht eine Geschichte von Kontinuität, Verantwortung und Vermächtnis. Wir wollten ein Umfeld schaffen, das diese Realität versteht - professionell und international vernetzt, dabei aber zugänglich, persönlich und beziehungsorientiert bleibt.

Die Eröffnung ist Teil der kontinuierlichen Weiterentwicklung des RAK ICC als führende Jurisdiktion für internationale Strukturierung, Nachfolgeplanung und Lösungen für das Privatvermögen und stärkt die wachsende Rolle von Ras Al Khaimah innerhalb der gesamten Vermögensverwaltungslandschaft der Vereinigten Arabischen Emirate.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

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E-Mail: info@rakicc.com

QUELLE: RAK ICC

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