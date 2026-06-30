IRW-News: ACCESS Newswire: Tenstorrent stellt neue Leistungsrekorde auf, bringt TT-Ascalon S auf den Markt und expandiert in ganz Japan

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Tenstorrent stellt neue Leistungsrekorde auf, bringt TT-Ascalon S auf den Markt und expandiert in ganz Japan

Auf der TT-Deploy JP stellte Tenstorrent neue Rekorde bei Sprach- und Videomodellen auf, stellte die TT-Ascalon S RISC-V-CPU-IP für agentische KI vor und integrierte seine Tenstorrent Galaxy-Supercluster - ein Allzwecksystem, das neben GPUs eingesetzt oder eigenständig betrieben werden kann - in die souveräne heterogene Inferenzplattform von ai&.

Tenstorrent, das KI-Computing-Unternehmen unter der Leitung von CEO Jim Keller, stellte heute auf der TT-Deploy JP neue Leistungsrekorde in den Bereichen Sprache und Video auf, brachte die TT-Ascalon S RISC-V-CPU-IP für agentische KI auf den Markt und stellte seine bislang größte Bereitstellung vor: eine universell einsetzbare, heterogene KI-Lösung in Japan. All dies basiert auf derselben Grundlage: einer einzigen Architektur, die wichtige KI-Workloads schneller als GPUs ausführt und über Standard-Ethernet von einem lizenzierbaren Kern bis hin zu einem Tenstorrent Galaxy-Supercluster skaliert werden kann.

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Das macht die Networked AI-Architektur von Tenstorrent zu einer Lösung der besonderen Art - offen, universell einsetzbar, flexibel für heterogene oder eigenständige Bereitstellungen und von KI-Experten unterstützt -, die den ständigen Veränderungen in der KI-Branche standhalten kann.

Neue Branchenrekorde - von Sprache bis Video

Aufbauend auf früheren Leistungen stellte Tenstorrent neue Benchmarks für LLM sowie für Video mit Lippensynchronisation und Audio vor. Auf den neuesten Modellen, die Unternehmen derzeit einsetzen, erzielen Tenstorrent Galaxy Blackhole-Supercluster folgende Ergebnisse:

- Kimi K2.6: 900 Token/Sekunde/Benutzer, dreimal schneller als GPUs

- DeepSeek-R1-0528 671B: über 400 Token/Sekunde/Benutzer, eine Steigerung gegenüber den über 350 bei TT-Deploy SF

- LTX 2.3 Fast: Videogenerierung in etwa 6 Sekunden bei 144 Frames, 1080p, mit Audio und Lippensynchronisation, viermal schneller als GPUs

Verschiedene Modellfamilien, eine Architektur, deren Kapazität nahezu linear wächst, wenn weitere Galaxies hinzugefügt werden. Die Leistung von Tenstorrent ermöglicht es Unternehmen, anspruchsvolle Inferenz-Workloads effizient zu skalieren.

TT-Ascalon S: Tenstorrent erweitert das TT-Ascalon-Portfolio um TT-Ascalon S, das für aufkommende agentische KI-Workloads geeignet ist

Auf der TT-Deploy JP kündigte Tenstorrent die heutige Einführung von TT-Ascalon S an, eine rechenintensive RISC-V-CPU für agentische KI. Agentische KI nutzt die CPU auf neue Weise und wird weniger durch reine Rechenleistung als durch Orchestrierung, E/A und Latenz begrenzt - und TT-Ascalon S ist genau dafür ausgelegt:

- Dichte: Auf der Grundlage von TT-Ascalon X entwickelt, ist TT-Ascalon S speziell auf eine etwa 50 % kleinere Grundfläche ausgelegt und liefert eine Leistung von etwa 140 % pro mm².

- Effizienz: Ein kompaktes, energieeffizientes Design für Ausführungsschichten mit hohem Durchsatz.

- Latenz: Ascalon S ist auf die für Agenten-Laufzeiten typischen gemischten, verzweigungsintensiven und tool-vernetzten Ausführungsmuster abgestimmt und ermöglicht so eine besser vorhersehbare Ausführung.

Neben agentischer KI eignet sich TT-Ascalon S für hocheffiziente Server, Netzwerk- und Speicher-SoCs sowie für Edge-Bereitstellungen in Rechenzentren. Als lizenzierbare RISC-V-IP ermöglicht sie es Kunden, dieselbe architektonische Grundlage auf kundenspezifische Siliziumdesigns auszuweiten.

Entwickelt für den Einbau oder den eigenständigen Einsatz

Sowohl die Beschleuniger als auch die CPU werden durch Tenstorrents Networked AI miteinander verbunden. Die Architektur vereint Rechenleistung, Speicher und Netzwerk über Standard-Ethernet mit einem Open-Source-Software-Stack. Tenstorrent Galaxies und Supercluster können eigenständig betrieben oder in eine bestehende GPU-Flotte integriert werden, ohne dass die vorhandene Infrastruktur ersetzt werden muss. Kunden können Kapazitäten erweitern, ohne sich auf ein einzelnes Modell, eine bestimmte Workload oder einen Anbieter festlegen zu müssen; die Systeme behalten ihre Leistungsfähigkeit auch bei Modellwechseln bei, und die Infrastruktur bleibt in den Händen des Kunden. Für Unternehmen und Staaten, die eine private KI-Infrastruktur der nächsten Generation aufbauen, sind diese Unabhängigkeit und Flexibilität entscheidend.

Wir haben eine Architektur entwickelt, die alles ausführt, sich nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur einfügt und von einem lizenzierbaren Kern bis hin zu einem Supercluster skalierbar ist. Das ermöglicht es einem Unternehmen oder einem Land, seine KI selbst zu besitzen und sich an die einzige Konstante in der KI anzupassen - den Wandel. Wir freuen uns sehr, in Japan so umfassend mit wichtigen Partnern wie ai&, Rapidus, Preferred Networks, Socionext und Turing zusammenzuarbeiten, sagte Jim Keller, CEO von Tenstorrent.

Landesweite Präsenz in ganz Japan

Tenstorrent ermöglicht Cloud-Dienstleistern, Rechenzentren und privaten Infrastrukturen in ganz Japan alles - von lizenzierbarer IP bis hin zu groß angelegten Supercluster-Bereitstellungen.

Die bislang größte Bereitstellung läuft bei ai&, Japans vertikal integrierter, zukunftsweisender KI-Plattform. ai& hat seine heterogene Inferenzplattform eingeführt, um die souveräne KI in Japan auszubauen. Tenstorrent Galaxies und Supercluster unterstützen wichtige Inferenz- und agentische Workloads und ermöglichen Kundenanwendungen wie Chat, RAG, Bildverarbeitung und Post-Training, die vollständig innerhalb des Landes bereitgestellt werden. Das Unternehmen hat mehr als 120 Tenstorrent Galaxy-Systeme bereitgestellt, was die größte souveräne KI-Rechenkapazität in der Region darstellt.

ai& gründet auf der Überzeugung, dass die beste Inferenz-Infrastruktur jede Arbeitslast an den dafür am besten geeigneten Chip weiterleitet. Die Galaxy-Supercluster von Tenstorrent haben sich genau bei den Arbeitslasten bewährt, die für unsere Unternehmenskunden von Bedeutung sind, und diese Bereitstellung stellt die größte souveräne KI-Rechenkapazität in Japan dar. Wir sind gespannt darauf, welche Möglichkeiten diese Partnerschaft eröffnet, sagte David Bennett, CEO und Mitbegründer von ai&.

Diese Reichweite stützt sich auf eine solide Basis im Land. Turing, das in Tokio ansässige Unternehmen für autonomes Fahren, hat Tenstorrent Blackhole als Proof-of-Concept in einem autonomen Fahrzeug demonstriert. Im Rahmen des nationalen 2-nm-Programms mit Rapidus, das von NEDO übernommen und vom LSTC geleitet wird, steuert Tenstorrent das RISC-V-CPU-Chiplet bei. Tenstorrent Japan ist seit 2023 in Tokio tätig, betreibt heute ein KI-Rechenzentrum in Osaka und bindet bis zu 200 japanische Halbleiteringenieure in seine Designteams ein.

TT-Deploy JP rückt mit Partnern wie ai&, Rapidus, Preferred Networks, Socionext und Turing sowie Live-Demos von ai&, BOS und Turing das Ökosystem in den Mittelpunkt.

Über Tenstorrent

Tenstorrent ist ein KI-Computing-Unternehmen unter der Leitung von CEO Jim Keller - dem Architekten des Apple A4/A5, des AMD Zen und des Full-Self-Driving-Chips von Tesla. Das Unternehmen entwickelt RISC-V-basierte KI-Prozessoren und -Systeme für Entwickler, Unternehmen und staatliche Infrastrukturen weltweit. Neben Servern und Workstations lizenziert Tenstorrent seine Ascalon-RISC-V-CPU und Tensix-KI-Kerne an Chip-Designer wie Samsung und LG. Unterstützt von Bezos Expeditions, Samsung, LG Electronics, der Hyundai Motor Group, Fidelity und anderen hat Tenstorrent über 1 Milliarde $ an Finanzmitteln eingeworben und ist in Santa Clara, Austin, Toronto, Belgrad, Tokio und Bangalore tätig. Mehr erfahren können Sie unter tenstorrent.com.

Medienkontakt:

Justin Mauldin

Salient PR

achievemore@salientpr.com

737.234.0936

QUELLE: Tenstorrent

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