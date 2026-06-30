IRW-News: Amex Exploration Inc. : Amex Exploration gibt Namensänderung zu Amex Gold Mining Inc. bekannt

IRW-PRESS: Amex Exploration Inc. : Amex Exploration gibt Namensänderung zu Amex Gold Mining Inc. bekannt

Montreal, Quebec - (30. Juni 2026) / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FWB: MX0) (OTCQX: AMXEF) (Amex oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/amex-exploration-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens mit Beginn des Handels am Freitag, dem 3. Juli 2026, an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Namen Amex Gold Mining Inc. / Les mines dor Amex inc. (die Namensänderung) an der TSX Venture Exchange gehandelt werden. Die Namensänderung soll den Übergang des Unternehmens zur Produktion und Entwicklung seines Goldprojekts Perron besser widerspiegeln, nachdem das Unternehmen die wesentlichen Genehmigungen für ein Massenprobenahmeprogramm erhalten und eine positive Machbarkeitsstudie für die fünfjährige kommerzielle Phase-1-Produktion auf dem Projekt bekannt gegeben hat. Die Börsenkürzel des Unternehmens bleiben unverändert. Die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens lautet 03114D108 und die neue ISIN-Nummer CA03114D1087.

Das Unternehmen erwartet im Zusammenhang mit der Namensänderung keine Unterbrechungen seiner Handelsaktivitäten.

Die Namensänderung sowie alle weiteren Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären auf der am 16. Juni 2026 abgehaltenen ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens genehmigt. Anschließend wurden die Satzungsänderungen eingereicht, und das Unternehmen erhielt eine Änderungsbescheinigung, mit der die Namensänderung mit Wirkung zum 25. Juni 2026 in Kraft trat. Infolge der Namensänderung hat sich der Domainname der Website des Unternehmens in amexgoldmining.com (auf Französisch: minesdoramex.com) geändert.

Im Zusammenhang mit der Namensänderung findet keine Zusammenlegung des Aktienkapitals des Unternehmens statt; daher sind Aktienzertifikate und DRS-Auszüge (Direct Registration System), die Stammaktien des Unternehmens repräsentieren, von der Namensänderung nicht betroffen, und die Aktionäre sind nicht verpflichtet, ihre Aktien umzutauschen oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen. Aktionäre, die Aktienzertifikate des Unternehmens halten, können bei der Transferstelle des Unternehmens ein Ersatzzertifikat beantragen; neue Zertifikate sind jedoch nicht erforderlich und werden nicht automatisch ausgestellt.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda (Quebec) befindet, bedeutende hochgradige Goldentdeckungen gemacht sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfidzonen (VMS) identifiziert. Das Projekt Perron in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 65,75 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung und hybrider goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Projekt Perron West sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich zusätzlicher, durch Abstecken erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Diese ausgedehnte Liegenschaft liegt in einem geologisch aussichtsreichen Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Es befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zu mehreren Aufbereitungsanlagen, die großen Goldproduzenten gehören.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

Präsident und Chief Executive Officer

Amex Gold Mining Inc.

Telefon: +1-514-866-8209

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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