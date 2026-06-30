IRW-News: Eureka Metals Corp.: Eureka kommt auf Cabin Lake dank Genehmigung für die IP-Untersuchung im dritten Quartal der Definition von Bohrzielen einen entscheidenden Schritt näher

IRW-PRESS: Eureka Metals Corp.: Eureka kommt auf Cabin Lake dank Genehmigung für die IP-Untersuchung im dritten Quartal der Definition von Bohrzielen einen entscheidenden Schritt näher

Vancouver, British Columbia / 30. Juni 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S58) (Eureka oder das Unternehmen) freut sich, ein Explorations-Update zu seinem Silber-Blei-Zink-Gold-Projekt Cabin Lake, für das eine Option auf den Erwerb von 100 % (das Projekt) im Zentrum von British Columbia besteht, zu veröffentlichen. Das Unternehmen arbeitet weiter intensiv an dem Projekt, um neue Bohrziele auszuweisen.

Trotz fast sechs Jahrzehnten sporadischer Exploration ist Cabin Lake immer noch weitgehend unerforscht, wenn man moderne Explorationsmethoden zugrunde legt. Im Rahmen früherer Explorationsarbeiten wurden auf der gesamten Liegenschaft mehrere Zonen mit hochgradiger Silber-Polymetall-Mineralisierung identifiziert, darunter die Zonen West, Central, East und Bluff.

Das Unternehmen hat vom British Columbia Ministry of Mining and Critical Minerals die Bestätigung erhalten, dass seine geplante geophysikalische Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) auf Cabin Lake von der Genehmigungspflicht nach dem Mines Act ausgenommen sind. Damit ist der Weg frei für die Durchführung der Untersuchungen im Anschluss an den Abschluss des bevorstehenden Kartierungsprogramms des Unternehmens.

Highlights

- Auf Cabin Lake gibt es Fortschritte bei der Festlegung von Bohrzielen

- Behördliche Genehmigung für geplante geophysikalische IP-Untersuchungen auf der gesamten Liegenschaft erteilt

- Geologisches Kartierungsprogramm für den 3. bis 14. Juli 2026 geplant

- Beginn der IP-Untersuchungen voraussichtlich im 3. Quartal 2026 nach Abschluss der Kartierung und Feinabstimmung der Ziele

- Die Untersuchungsergebnisse werden voraussichtlich bei der Festlegung von Bohrzielen in mehreren bekannten mineralisierten Zonen hilfreich sein

Der Chief Executive Officer von Eureka, Danny Matthews, erklärte dazu:

Cabin Lake tritt nun in eine Phase ein, die unserer Ansicht nach zu den wichtigsten in der Geschichte des Projekts zählt. Da die Kartierung nächste Woche beginnen soll und die IP-Untersuchungen nun zur Durchführung freigegeben wurden, arbeitet Eureka mit Hochdruck daran, Bohrziele in einem hochprospektiven Silber-Polymetall-System mit erheblichem Entdeckungspotenzial festzulegen.

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Abbildung 1. Geplante Gebiete für Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) auf dem Projekt Cabin Lake. Die Untersuchungen dienen dazu, vorrangige Zielkorridore zu prüfen und bei der Identifizierung von Aufladbarkeitsanomalien zu helfen, die mit einer potenziellen Sulfidmineralisierung in Verbindung stehen.

Das Explorationsprogramm für 2026

Das Explorationsprogramm für 2026 von Eureka zielt darauf ab, das Projekt Cabin Lake durch einen stufenweisen Explorationsansatz, der sich auf die Zielverfeinerung und Risikominderung konzentriert, in Richtung moderner Bohruntersuchungen weiterzuentwickeln.

Die nächste Phase der Feldarbeiten wird aus einem geologischen Kartierungs- und Prospektionsprogramm bestehen, das vom 3. bis zum 14. Juli 2026 unter der Leitung von Archer, Cathro & Associates (1981) Limited durchgeführt werden soll. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der geologischen Kartierung, der Prospektion und der Verfeinerung vorrangiger Zielkorridore auf der gesamten Liegenschaft.

Die Ergebnisse dieser Arbeiten sollen Eurekas geologisches Verständnis für das Projekt verbessern und dabei helfen, Gebiete für nachfolgende geophysikalische Untersuchungen zu priorisieren.

Vorbehaltlich der Terminplanung des Auftragnehmers und der Wetterbedingungen rechnet das Unternehmen damit, im dritten Quartal 2026 nach Abschluss des Kartierungsprogramms IP-Untersuchungen auf der gesamten Liegenschaft durchzuführen.

Fortschritte bei der Generierung von Bohrzielen

Die geplanten IP-Untersuchungen werden voraussichtlich ein zentraler Bestandteil der Explorationsstrategie von Eureka auf Cabin Lake und ein wichtiger Schritt zur Definition von Bohrzielen mit hoher Priorität sein.

IP-Untersuchungen sind eine weit verbreitete geophysikalische Technik, mit der sich Aufladbarkeits- und Widerstands-Anomalien erkennen lassen, die häufig mit Sulfidmineralisierungen und hydrothermalen Alterationssystemen in Verbindung stehen. Auf Cabin Lake sollen die Untersuchungen dazu beitragen, unterirdische Ziele zu identifizieren, die möglicherweise Erweiterungen bekannter Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierungen darstellen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Untersuchungsergebnisse mit geologischen Kartierungen und historischen Explorationsdatensätzen kombiniert werden, um die Identifizierung und Einstufung vorrangiger Bohrziele in mehreren mineralisierten Zonen zu unterstützen, darunter die Zielgebiete West, Central, East und Bluff.

Der Antrag auf Bohrgenehmigung wird noch geprüft

Eureka bestätigt zudem, dass der zuvor eingereichte Antrag auf eine Diamantbohrgenehmigung derzeit noch vom Ministry of Mining and Critical Minerals geprüft wird.

Das Unternehmen betrachtet das aktuelle Arbeitsprogramm als einen wichtigen Schritt zur Erschließung des umfassenden Explorationspotenzials von Cabin Lake. Angesichts der nachgewiesenen Mineralisierung, der soliden regionalen Infrastruktur und der hervorragenden Straßenanbindung ist Eureka davon überzeugt, dass Cabin Lake eine vielversprechende Explorationsmöglichkeit darstellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., dem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das vielversprechend für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das vielversprechend für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung ist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

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Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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