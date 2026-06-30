IRW-News: First Mining Gold Corp. : First Mining erhält bundesbehördliche Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung für das Goldprojekt Springpole

IRW-PRESS: First Mining Gold Corp. : First Mining erhält bundesbehördliche Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung für das Goldprojekt Springpole

30. Juni 2026 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. (First Mining oder das Unternehmen) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FWB: FMG) freut sich bekannt zu geben, dass das Goldprojekt Springpole (das Projekt oder das Projekt Springpole) die Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung (EA) auf Bundesebene erhalten hat. Federal Minister of Environment and Climate Change (Umwelt, Klimawandel und Natur), Honourable Julie Aviva Dabrusin, gab im Namen Kanadas bekannt, dass das Projekt Springpole des Unternehmens fortgeführt werden darf (die Entscheidungserklärung). Das Projekt Springpole ist eine der größten unerschlossenen Goldressourcen Kanadas und befindet sich etwa 110 Kilometer nordöstlich von Red Lake, Ontario.

Dies ist ein bedeutender Tag für First Mining, die lokalen indigenen Gemeinschaften und Gemeinden, die auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene vom Projekt profitieren werden, die Aktionäre von First Mining sowie den gesamten Nordwesten Ontarios, erklärte Dan Wilton, CEO von First Mining. Die Genehmigung des Projekts Springpole durch die Bundesregierung bestätigt, dass dieses Projekt der größte wirtschaftliche Motor im Nordwesten Ontarios seit einer Generation sein wird und den umliegenden Gemeinden bedeutende wirtschaftliche Chancen bietet. Das Projekt wird staatliche Einnahmen in Milliardenhöhe generieren, Hunderte von Arbeitsplätzen und Karrieremöglichkeiten in der Region schaffen, regionale und indigene Unternehmen mit bedeutenden Auftragsmöglichkeiten versorgen, regionale Infrastruktur und Dienstleistungen fördern und in einer für die Wirtschaft Ontarios und Kanadas entscheidenden Zeit das Bruttoinlandsprodukt um Milliarden Dollar steigern. Wir möchten den indigenen Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, den lokalen Gemeinden und anderen Stakeholdern sowie unserem internen Team und den externen Beratern für ihre bedeutenden Beiträge zum Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren danken.

Die Entscheidungserklärung folgt auf ein seit 2018 laufendes gründliches Umweltprüfungsverfahren auf Bundesebene, in das Beiträge von indigenen Gemeinschaften, der Öffentlichkeit sowie Bundesministerien und -behörden - darunter Environment and Climate Change Canada, Fisheries and Oceans Canada, Natural Resources Canada und Transport Canada - eingeflossen sind.

First Mining arbeitet weiterhin daran, die technischen Entwürfe und Optimierungen für das Projekt nach Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung voranzutreiben, um die Baureife zu erreichen. Die Entscheidungserklärung der Bundesbehörden enthält Genehmigungsauflagen, die auf den von First Mining im Rahmen des Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens auf Bundesebene vorgeschlagenen Verpflichtungen zu Umweltschutzmaßnahmen und den Managementmaßnahmen basieren und mit diesen im Einklang stehen. Diese umfassen Bereiche wie technische Entwürfe, Schutzgebiete zu Wasser und zu Land, Überwachung, adaptives Management und Konsultation. Das Unternehmen wird weiterhin sicherstellen, dass alle Auflagen erfüllt werden, die erforderlich sind, um den Bau und den Betrieb zeitnah voranzutreiben.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada vorantreibt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, ein Projekt in der PFS-Phase, für das die bundesbehördliche Umweltverträglichkeitsprüfung im Juni 2026 genehmigt wurde, sowie das Goldprojekt Duparquet in Quebec, ein Erschließungsprojekt in der PEA-Phase, das sich in der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der ergiebigen Region Abitibi befindet. First Mining besitzt außerdem eine 20%ige Beteiligung am Goldprojekt Pickle Crow sowie eine bedeutende Beteiligung an Seva Mining Corp.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Gründer und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer & Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: info@firstmininggold.com

Paul Morris | Director, Investor Relations | E-Mail: paul@firstmininggold.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, plant, prognostiziert, beabsichtigt, schätzt, sieht vor, möglich, eventuell, Strategie, Ziele, Möglichkeiten, Chancen, Zielsetzungen oder Variationen davon kenntlich gemacht oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden, oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse und spiegeln aktuelle Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Dazu gehören unter anderem die Pläne des Unternehmens zur Weiterentwicklung des Springpole-Projekts, einschließlich der Arbeiten nach Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung (EA), sowie des Projekts Duparquet und des Projekts Pickle Crow. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese beziehen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem, dass die Geschäftstätigkeit, der operative Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen sowie durch die Reaktionen staatlicher und privater Akteure auf solche Ausbrüche potenziell erheblich beeinträchtigt werden könnten; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Einstellung des operativen Betriebs an einigen oder allen Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens sowie in dessen Hauptsitz führen können; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Gold, Silber, Basismetalle oder bestimmte andere Rohstoffe; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie beispielsweise des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen in der nationalen und lokalen Regierung, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Mineralexploration, -erschließung und dem Bergbau (einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; die Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Produktionsmitteln und Arbeitskräften; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Rechtsansprüche an den Konzessionsgebieten; sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde.

First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und andere Personen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren und unsere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84934

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84934&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3208901064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.