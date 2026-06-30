IRW-News: Inturai Ventures Corp.: Inturai unterzeichnet endgültige Rahmendienstleistungsvereinbarung mit Talius Group

IRW-PRESS: Inturai Ventures Corp.: Inturai unterzeichnet endgültige Rahmendienstleistungsvereinbarung mit Talius Group

Höhepunkte

- Inturai Ventures Corp. hat eine verbindliche Rahmendienstleistungsvereinbarung mit Talius Group Limited (ASX: TAL) unterzeichnet und somit die im Januar 2026 von den Unternehmen unterzeichnete Absichtserklärung in eine endgültige Geschäftsvereinbarung umgewandelt.

- Die Vereinbarung schafft einen dreijährigen Rahmen, in dessen Verlauf die Plattform für räumliche Intelligenz des Unternehmens in das Smart-Care-Ökosystem von Talius integriert und als Paket für den Einsatz im bestehenden Gesundheits- und Altenpflegenetzwerk von Talius in der Asien-Pazifik-Region und in Europa sowie in der globalen Präsenz von Inturai bereitgestellt wird.

- Mit der Unterzeichnung dieses Rahmens wechselt das Unternehmen von der Validierungs- in die Umsatzgenerierungsphase. Die Bereitstellung erfolgt über einzelne Leistungsbeschreibungen (Statements of Work), die den Umfang, die Erbringung und den Umsatz für jedes Projekt im gesamten Netzwerk von Talius definieren.

Vancouver, British Columbia - 29. Juni 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche Rahmendienstleistungsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Talius Group Limited (ASX: TAL) unterzeichnet hat, einem führenden Anbieter von Technologielösungen für die Alten- und Behindertenpflege in Australien, Neuseeland, Singapur und dem Vereinigten Königreich. Die Vereinbarung folgt auf die im Januar 2026 bekannt gegebene unverbindliche Absichtserklärung und eine Phase anhaltender gemeinsamer technischer Validierung.

Die Vereinbarung macht eine Phase der Zusammenarbeit und des Piloteinsatzes zu einer verbindlichen Geschäftsbeziehung. Der Übergang von einer Absichtserklärung zu einer unterzeichneten Rahmendienstleistungsvereinbarung legt den verbindlichen Rahmen fest, der für die Kommerzialisierung der Ergebnisse erforderlich ist.

Die Vereinbarung legt eine Laufzeit von zunächst drei Jahren fest und regelt alle Projekte, die von den Parteien in den zulässigen kommerziellen Bereichen und Unternehmensbereichen durchgeführt werden, einschließlich Gesundheitseinrichtungen und häusliche Pflegedienste. Jedes Projekt wird über eine separate Leistungsbeschreibung vertraglich geregelt, die den Umfang, die zu erbringenden Leistungen und die Umsatzbeteiligung definiert, wodurch beide Parteien eine wiederholbare Struktur erhalten, um die Pipeline in vertraglich vereinbarte Umsätze umzuwandeln.

Die Unterzeichnung stellt einen validierenden Meilenstein dar und verdeutlicht die Fähigkeiten und das Potenzial der Plattform. Die Nachfrage nach nicht-intrusiver Überwachung steigt weiter, zumal eine alternde Bevölkerung und Personalengpässe die Pflegeanbieter zu Technologien drängen, die die Reichweite des Personals vergrößern, ohne dass zusätzliche Kameras oder Spezialhardware erforderlich sind.

Patrick Howard, CEO von Talius Group Limited, sagte:

Die räumliche Intelligenz von Inturai ist eine aufregende Ergänzung zum bestehenden Smart-Care-Angebot und wir sehen echtes Potenzial durch die Zusammenführung der beiden Plattformen. Die Formalisierung dieser Vereinbarung gibt unseren Teams den notwendigen Spielraum, um umfassendere und proaktivere Erkenntnisse für die von uns betreuten Menschen zu gewinnen. Wir sind zuversichtlich, welche Möglichkeiten diese Zusammenarbeit eröffnen kann.

Ed Clarke, CEO von Inturai Ventures Corp., sagte:

Die Unterzeichnung dieser Rahmendienstleistungsvereinbarung stellt eine Bestätigung des einzigartigen Stellenwerts unserer Plattform im Gesundheitswesen dar. Das Ergebnis ist ein mehrjähriges Rahmenabkommen mit einem klaren Pfad zu Umsätzen. Wir gehen nun von der Erprobung der Technologie zu deren skalierten Einsatz in einem der am besten etablierten Pflegenetzwerke in der Asien-Pazifik-Region sowie in unserer eigenen globalen Präsenz über.

Die Vereinbarung vertieft die Beziehung zwischen zwei Unternehmen mit aufeinander abgestimmten Missionen im Bereich der intelligenten, datengetriebenen Pflege. Die Plattform für räumliche Intelligenz des Unternehmens wandelt Funk- und WLAN-Signale in operative Echtzeitinformationen um und erfasst Bewegungen, Aktivitäten und Umgebungsbedingungen ohne Kameras oder Spezialhardware. Integriert in die Smart-Care-Plattform von Talius fügt diese Funktion eine diskrete Erfassungsebene hinzu, die eine erstklassige kontinuierliche Überwachung, Notfallreaktion und intelligente Triage ermöglicht.

Die hardwareschonende Implementierungsarchitektur steht im Mittelpunkt des kommerziellen Geschäftsfalles. Da die Plattform nur eine minimale physische Infrastruktur erfordert, kann die kombinierte Lösung an bestehenden Standorten von Talius sowie in häuslichen und gemeinschaftlichen Umgebungen mit geringem Installationsaufwand eingeführt werden, was den Weg vom Vertrag bis zur Bereitstellung verkürzt. Dieselbe paketierte Lösung erweitert die Marktreichweite des Unternehmens und bietet Inturai ein bewährtes, integrationsfertiges Angebot für die eigene globale Kundenbasis auf ihren Zielmärkten.

Ein gemeinsamer Lenkungsausschuss, bestehend aus führenden Vertretern beider Parteien, wird den Fahrplan leiten, neue Leistungsbeschreibungen genehmigen und die Umsetzung überwachen, wobei der Schwerpunkt auf einer schnellen Skalierung und der Interoperabilität mit der Talius-Plattform liegt. Das Unternehmen wird Updates bereitstellen, sobald einzelne Leistungsbeschreibungen ausgeführt werden und die Bereitstellungen voranschreiten.

Über Talius Group Limited

Talius Group Limited (ASX: TAL) ist ein Anbieter von Technologien für die Alten- und Behindertenpflege mit etablierten Implementierungen in Australien, Neuseeland, Singapur und dem Vereinigten Königreich. Ihre Smart-Care-Plattform unterstützt die kontinuierliche Überwachung, Notfallreaktion und intelligente Triage in Pflegeeinrichtungen und Privathaushalten. Talius kombiniert klinisch gesteuerte Software mit einem breiten Versorgungsnetz, um eine datengestützte, personenzentrierte Pflege zu bieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.talius.com.au.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

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