IRW-News: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold stößt bei Bohrungen auf 3,51 g/t Gold auf einer Mächtigkeit von 21,0 Metern, darunter 5,91 g/t Gold auf 9,0 Metern, im Enchi-Goldprojekt in Ghana

IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold stößt bei Bohrungen auf 3,51 g/t Gold auf einer Mächtigkeit von 21,0 Metern, darunter 5,91 g/t Gold auf 9,0 Metern, im Enchi-Goldprojekt in Ghana

Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Nyam durchschneiden eine hochgradige Goldmineralisierung unterhalb der Grenzen der Tagebaustätten, die die Mineralreserven begrenzen

30. Juni 2026 - Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/newcore-gold-ltd/ - freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramm im Enchi-Goldprojekt des Unternehmens (Enchi oder das Projekt) in Ghana bekannt zu geben. Bei Diamantbohrungen (DD) in der Goldlagerstätte Nyam (Nyam) wurde eine hochgradige Goldmineralisierung im oberen, frischen Mineralisierungsbereich unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralreserven begrenzen, aufgeschlossen. Die Bohrung NBDD086 durchteufte 3,51 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) auf einer Länge von 21,0 Metern (m) ab 245 m, darunter 5,91 g/t Au auf 9,0 m ab 251 m. Die Bohrungen belegen weiterhin die Kontinuität der Goldmineralisierung und das Potenzial für eine Ressourcenausweitung bei Enchi. Die Ergebnisse der im Jahr 2026 abgeschlossenen Bohrungen, einschließlich der Bohrungen, die auf eine hochgradigere Mineralisierung in der Tiefe abzielen, werden voraussichtlich in künftige wirtschaftliche Projektstudien einfließen und könnten eine weitere Optimierung des Abbauplans unterstützen.

Highlights der Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Nyam bei Enchi

- Die Bohrungen durchteuften eine hochgradige Goldmineralisierung oberhalb des Reservengehalts und unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralreserven begrenzen.

o Die Diamantbohrung NBDD086 durchteufte ab 245 m über eine Mächtigkeit von 21,0 m 3,51 g/t Au, mit einem hochgradigeren Abschnitt von 5,91 g/t Au über 9,0 m ab 251 m.

o Die Bohrung NBDD085 durchteufte ab 278 m einen Abschnitt mit 1,61 g/t Au auf 14,0 m Länge, wobei ab 284 m ein hochgradiger Abschnitt mit 2,94 g/t Au auf 7,0 m Länge auftrat.

- Mit Diamantbohrungen wurden die neigungsabwärts gerichteten und seitlichen Ausdehnungen der zuvor bei Nyam identifizierten hochgradigen Goldmineralisierung untersucht.

o Bohrloch NBDD080 durchteufte ab 317 m auf einer Mächtigkeit von 21,0 m einen Abschnitt mit 1,40 g/t Au, einschließlich eines Abschnitts mit 2,08 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 11,0 m ab 319 m.

o Die Bohrung NBDD081 durchteufte ab 254 m 0,98 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 28,0 m, einschließlich 1,61 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 8,0 m ab 258 m und 2,19 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 5,0 m ab 277 m.

- Die Bohrergebnisse sind nicht in der Mineralressourcenschätzung und der Vor-Machbarkeitsstudie enthalten, wobei die Bohrungen weiterhin das langfristige Potenzial von Enchi unterstreichen.

o Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrungen zielten auf die Mineralisierung in der Tiefe ab und erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 300 Metern. Die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Nyam gebohrten Bohrlöcher beträgt lediglich 100 Meter.

o Alle Lagerstätten bei Enchi sind weiterhin offen für eine Erweiterung entlang des Streichs und in die Tiefe.

Greg Smith, VP Exploration bei Newcore, erklärte: Die Ergebnisse der Bohrungen bei Nyam belegen weiterhin das Potenzial für hochgradiges Gold und die Kontinuität der Goldmineralisierung in die Tiefe. Diese Bohrlöcher durchteuften erfolgreich eine Goldmineralisierung unterhalb der Reservegruben und in Bereichen, in denen in der Vergangenheit nur begrenzt gebohrt wurde. Als drittgrößte derzeit bei Enchi definierte Lagerstätte bleibt Nyam entlang des Streichs und in die Tiefe offen, wobei diese Bohrungen weiterhin unsere Interpretation stützen, dass sich das mineralisierte System in die Tiefe fortsetzt. Da vor Ort vier Bohrgeräte im Einsatz sind, freuen wir uns darauf, in künftigen wirtschaftlichen Studien die Möglichkeit weiter zu definieren, höhergradiges Gold in die ersten Jahre des Abbauplans aufzunehmen, während wir gleichzeitig die mineralisierte Fläche erweitern und das Potenzial für höhere Gehalte bei Enchi nachweisen.

Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse von 11 DD-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 4.123 m (NBDD070 bis NBDD072B, NBDD079A bis NBDD086), die auf die Goldlagerstätte Nyam abzielten, wobei alle Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms bei Enchi wurden bisher insgesamt 44.651 m in 283 Bohrlöchern gemeldet, wobei 99 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten haben.

Ausgewählte Untersuchungsergebnisse aus den 11 Bohrlöchern des in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrprogramms sind nachstehend aufgeführt:

Tabelle 1 - Bohr-Highlights des Goldprojekts Enchi

Bohrloch-ID Zone/Lager-stätte Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t)

NBDD086 Nyam 245,0 266,0 21,0 3,51

einschließlich 251,0 260,0 9,0 5,91

NBDD080 Nyam 317,0 338,0 21,0 1,40

einschließlich 319,0 330,0 11,0 2,08

NBDD081 Nyam 254,0 282,0 28,0 0,98

einschließlich 258,0 266,0 8,0 1,61

einschließlich 277,0 282,0 5,0 2,19

NBDD085 Nyam 278,0 292,0 14,0 1,61

einschließlich 284,0 291,0 7,0 2,94

Anmerkungen:

1. Die vollständigen Ergebnisse sind der detaillierten Tabelle zu entnehmen;

2. Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen, wobei die tatsächliche Mächtigkeit auf 75-85 % geschätzt wird; und

3. Längengewichtete Durchschnittswerte aus ungeschnittenen Untersuchungsergebnissen.

Eine Lageplan mit den Bohrlochstandorten ist einsehbar unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5983/2026_06_30-ncau-nr-enchi-plan-map-nyam.pdf

Ein Querschnitt mit den Bohrergebnissen und den wichtigsten Daten zu den Bohrlöchern NBDD086 und NBDD085 ist abrufbar unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5983/2026_06-ncau-crosssection-nbdd086.pdf

Eine vollständige Liste der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse, einschließlich der Bohrlochdetails, ist abrufbar unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/5983/2026_06_30-ncau-enchi-2024-2026-drill-results.pdf

Diamantbohrungen im Goldvorkommen Nyam

Die Bohrungen NBDD070 bis NBDD072B und NBDD079A bis NBDD086 (insgesamt 11 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 4.123 m) wurden in Nyam durchgeführt, wobei hochgradige Mineralisierungen innerhalb des frischen Mineralisierungshorizonts im Visier standen. Ziel dieser Bohrungen war es, die hochgradige Mineralisierung in der Tiefe weiter auszudehnen. Die 11 Bohrlöcher untersuchten mehrere hochgradige Mineralisierungszonen in der Tiefe, die zuvor durch Bohrungen identifiziert worden waren. Zu diesen Bohrungen gehörten einige der tiefsten Bohrlöcher, die bisher bei Nyam fertiggestellt wurden; sie erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 300 Metern, durchschnitten Mineralisierungen unterhalb früherer Abschnitte und bestätigten die Kontinuität der Goldmineralisierung in die Tiefe. Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrlöcher verteilten sich auf 9 separate Abschnitte entlang einer Streichlänge von 1,2 km.

Vier Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.573 m (NBDD080, NBDD081, NBDD085, NBDD086) zielten auf die Erweiterungen eines bei Nyam identifizierten hochgradigen südlichen Erzkörpers ab. Die Bohrung NBDD086 durchteufte ab 245 m 21,0 m mit 3,51 g/t Au, wobei ab 251 m ein hochgradiger Abschnitt von 9,0 m mit 5,91 g/t Au auftrat. Die Bohrung NBDD085, die im selben Abschnitt gebohrt wurde, durchteufte ab 278 m über 14,0 m 1,61 g/t Au, mit einem hochgradigen Abschnitt von 2,94 g/t Au über 7,0 m ab 284 m. Die Bohrung NBDD080 durchteufte mehrere Goldzonen, darunter eine breite, hochgradige goldmineralisierte Struktur mit 1,40 g/t Au auf 21,0 m ab 317 m, einschließlich 2,08 g/t Au auf 11,0 m ab 319 m, sowie eine zweite Zone mit 2,18 g/t Au auf 6,0 m ab 354 m. Die Bohrung NBDD081, deren Bohrlochkopf 200 Meter südlich von NBDD080 lag, durchteufte 0,98 g/t Au auf 28,0 m ab 254 m, einschließlich 1,61 g/t Au auf 8,0 m ab 258 m sowie 2,19 g/t Au auf 5,0 m ab 277 m.

Fünf Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.031 m (NBDD070 bis NBDD072B, NBDD079A, NBDD082) zielten auf einen zentralen hochgradigen Erzkörper ab, der bei Nyam identifiziert wurde, wobei die Bohrungen eine Mineralisierung über dem aktuellen Ressourcengehalt durchschneiden. Die Bohrung NBDD071 durchteufte mehrere goldmineralisierte Strukturen, darunter 0,50 g/t Au auf 37,5 m ab 224 m, einschließlich eines hochgradigeren Abschnitts von 1,18 g/t Au auf 3,0 m ab 226 m; ein zweites Intervall mit 0,79 g/t Au auf 11,0 m ab 283 m, mit einem hochgradigeren Abschnitt von 1,51 g/t Au auf 2,0 m ab 283 m; sowie ein drittes Intervall von 0,96 g/t Au auf 11,0 m ab 327 m, mit einem hochgradigen Abschnitt von 1,67 g/t Au auf 5,0 m ab 327 m. Bohrloch NBDD070, dessen Bohrlochkopf 100 Meter nördlich von NBDD071 liegt, durchteufte 0,46 g/t Au auf 23,0 m ab 284,5 m, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 1,77 g/t Au auf 1,0 m ab 292 m und 1,37 g/t Au auf 2,0 m ab 299 m. Die Bohrung NBDD079A, deren Bohrloch 80 Meter nördlich von NBDD071 angelegt wurde, durchteufte ab 299,6 m einen Abschnitt mit 0,68 g/t Au auf 10,8 m, mit einem hochgradigen Abschnitt von 1,47 g/t Au auf 2,0 m ab 304,9 m. Die Bohrung NBDD072B, deren Bohrlochkopf 140 Meter nördlich von NBDD071 liegt, durchteufte mehrere goldmineralisierte Zonen, darunter 0,82 g/t Au auf 5,0 m ab 172 m, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 3,14 g/t Au auf 1,0 m ab 176 m; eine zweite Zone mit 0,55 g/t Au auf 5,0 m ab 239 m; sowie eine dritte Zone mit 1,23 g/t Au auf 2,0 m ab 280 m.

Zwei Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 520 m (NBDD083, NBDD084) zielten auf ein vielversprechendes Gebiet bei Nyam ab, wo im Norden möglicherweise ein weiterer hochgradiger Erzkörper identifiziert wurde. Das Bohrloch NBDD084 ist eines der ersten tieferen Bohrlöcher, die in diesem Gebiet fertiggestellt wurden, und lieferte ab 120 m einen hochgradigen Abschnitt von 1,20 g/t Au auf 3,0 m.

Die in Nyam abgeschlossenen Diamantbohrungen stoßen weiterhin auf Mineralisierungen, deren Gehalt über dem Ressourcengehalt liegt, und bestätigen erneut die Kontinuität entlang des Streichs und in Abwärtsrichtung, wodurch sich die Hauptstrukturen, aus denen die Goldlagerstätte Nyam besteht, weiter ausdehnen.

Arbeitsprogramm in Enchi

Bei Enchi läuft derzeit ein 80.000 Meter umfassendes Bohrprogramm. Der Schwerpunkt des Bohrprogramms liegt auf der Umwandlung von Ressourcen, dem Ressourcenwachstum und neuen Entdeckungen. Die Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) zielen auf oberflächennahe Mineralisierungen (Oxid-, Übergangs- und flache frische Mineralisierungen) ab, wobei der Fokus auf der Umwandlung von Ressourcen liegt und das Potenzial für ein Wachstum der Reserven und Ressourcen entlang des Streichs bei bestehenden Lagerstätten weiter definiert wird. Die Diamantbohrungen zielen auf das hochgradige Potenzial in der Tiefe ab. Die abgeschlossene erste Phase des Bohrprogramms bestand aus Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung, wobei lediglich die ersten 28.000 Meter des Bohrprogramms in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung einflossen, die am 18. März 2026 bekannt gegeben wurde und die Grundlage für eine Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) bildete. Alle Lagerstättenbereiche und Vorressourcenziele bei Enchi bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum auf dem gesamten, distriktweiten Grundstück ermöglicht.

Die Erschließungsarbeiten in Enchi werden fortgesetzt, um die Projektentwicklung voranzutreiben. Dazu gehören metallurgische Versuche, hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten sowie Umweltuntersuchungen. Im Juni 2026 wurde eine Vor-Machbarkeitsstudie abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2026), in der eine Basisszenario-Bewertung für die Errichtung eines Tagebaus mit Standardmühle und Carbon-in-Leach-Betrieb unter Einsatz von Vertragsbergbau und einer Verarbeitungskapazität von 5,5 Mtpa dargelegt wurde. Die kürzlich in Enchi abgeschlossenen Bohrungen haben das Potenzial für eine Ressourcenausweitung aufgezeigt, da in der Tiefe hochgradige Abschnitte aufgespürt und Mineralisierungen unterhalb der Tagebaugruben abgegrenzt wurden, die die aktuellen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen einschränken. Die im Jahr 2026 gemeldeten Bohrergebnisse wurden nicht in die Mineralressourcenschätzung und die Vor-Machbarkeitsstudie einbezogen.

Goldlagerstätte Nyam

Nyam ist eine der fünf Lagerstätten, aus denen sich die Mineralressourcenschätzung für Enchi zusammensetzt (Nyam verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 13,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,66 g/t Au, die 287.000 Unzen enthält, sowie über eine abgeleitete Mineralressource von 5,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,68 g/t Au, die 120.000 Unzen enthält). Nyam liegt 15 Kilometer östlich der Stadt Enchi und ist über nahegelegene Straßen und Stromanschlüsse sowie über eine Reihe von Bohrstraßen erreichbar. Eine geophysikalische Anomalie aus der Luft, die mit der Goldlagerstätte Nyam zusammenfällt, definiert eine komplexe Reihe linearer Trends mit hoher Leitfähigkeit, die die zahlreichen subparallelen goldhaltigen Strukturen widerspiegeln. Bislang wurden etwa 30 % der Gold-im-Boden-Anomalie bei Nyam noch nicht durch Bohrungen erprobt, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Nyam gebohrten Bohrlöcher nur 100 Meter beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 - Details zu den Bohrlochstandorten des Enchi-Goldprojekts

Bohrloch-ID UTM Ost UTM-Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m)

NBDD070 530735 637795 116 300 -60 450,9

NBDD071 530583 637742 103 300 -75 374,8

NBDD072B 530716 637831 96 300 -60 431,0

NBDD079A 530729 637772 103 300 -60 433,9

NBDD080 530413 637260 104 300 -60 452,0

NBDD081 530328 637137 108 300 -60 417,0

NBDD082 530525 637463 119 300 -55 340,0

NBDD083 530776 638081 124 300 -60 267,0

NBDD084 530819 638179 90 300 -60 252,6

NBDD085 530343 637168 40 300 -60 369,2

NBDD086 530315 637180 103 300 -54 335,0

Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen des Goldprojekts Enchi

Das Enchi-Goldprojekt verfügt über eine wahrscheinliche Mineralreserve von 51,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,64 g/t Au mit einem Gehalt von 1.055.000 Unzen Gold; eine angezeigte Mineralressource von 83,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,56 g/t Au mit einem Gehalt von 1.502.000 Unzen Gold; sowie eine abgeleitete Mineralressource von 40,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49 g/t Au mit einem Gehalt von 626.000 Unzen. Die angezeigten Mineralressourcen umfassen die Mineralreserven. Die Verfahren zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven entsprechen den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und folgen den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (10. Mai 2014), die durch Verweis in das National Instrument 43-101 (NI 43-101) aufgenommen wurden. Die Mineralressourcenschätzung stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report Mineral Resource Estimate Update, Enchi Gold Project, Ghana vom 1. Mai 2026 mit Stichtag 18. März 2026, der von Ryan Wilson, P. Geo, Matthew Halliday, P. Geo, Schadrac Ibrango, P. Geo von DRA Americas Inc. in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurde und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Personen sind unabhängige qualifizierte Personen (QP) im Sinne von NI 43-101. Die Mineralreservenabschätzung wurde am 24. Juni 2026 bekannt gegeben; ein technischer Bericht soll innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung im SEDAR+-Profil von Newcore eingereicht werden.

Newcore Gold - Best-Practice-Standards

Newcore verpflichtet sich zur Einhaltung von Best-Practice-Standards bei allen Explorations-, Probenahme- und Bohrarbeiten. Die Bohrungen wurden von unabhängigen Bohrunternehmen unter Verwendung von branchenüblichen RC- und Diamantbohrgeräten durchgeführt. Zu den Verfahren zur analytischen Qualitätssicherung und -kontrolle gehört das systematische Einfügen von Leerproben, Standardproben und Doppelproben in die Probenstränge. Die Proben werden in versiegelte Beutel verpackt und direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt, wo eine 50-Gramm-Gold-Feuerprobe durchgeführt wird.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo., Vizepräsident für Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Herr Smith hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und die zugrunde liegenden Daten einer angemessenen Überprüfung unterzogen, einschließlich des Abgleichs der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrprotokollen und Untersuchungszertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 12-prozentige Beteiligung an den Aktien mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit einem Volumen von mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2025 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

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