IRW-News: Sibanye Stillwater: Wertpapiergeschäfte eines geschäftsführenden Direktors
IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Wertpapiergeschäfte eines geschäftsführenden Direktors
Johannesburg, 30. Juni 2026: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ - gibt gemäß den Absätzen 6.77 bis 6.90 der Notierungsvorschriften der JSE Limited Folgendes bekannt:
Name C. Keyter
Position Geschäftsführender Direktor und verantwortlicher leitender Angestellter
Unternehmen Sibanye Stillwater Limited
Art der Beteiligung Direkt und wirtschaftlich
Art der Transaktion Kauf von Aktien am Markt
Transaktionsdatum 26. Juni 2026
Anzahl der Aktien 200.000
Wertpapiergattung Stammaktien
Marktpreis 36,80 R
Gesamtwert 7.360.000 R
Die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren wurde gemäß den Notierungsvorschriften eingeholt.
Ende.
Über Sibanye-Stillwater
Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.
Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.
Ansprechpartner für Investor Relations:
E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
Website: www.sibanyestillwater.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater
Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater
YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos
X: https://twitter.com/SIBSTILL
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
Sibanye Stillwater Limited
Gegründet in der Republik Südafrika
Registrierungsnummer 2014/243852/06
Aktienkennzeichen: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)
ISIN - ZAE000259701
Emittentencode: SSW
(Sibanye-Stillwater, das Unternehmen und/oder die Gruppe)
Eingetragener Sitz:
Constantia Office Park
Bridgeview House
Gebäude 11 Erdgeschoss
Ecke 14th Avenue und Hendrik Potgieter Road
Weltevreden Park
1709
Postanschrift:
Private Bag X5
Westonaria
1780
Tel. +27 11 278 9600
Fax +27 11 278 9863
Website: www.sibanyestillwater.com
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84915
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84915&tr=1
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