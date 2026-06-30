IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech meldet auf Basis des Umsatzes im ersten Quartal 2026 eine annualisierte Umsatz-Run-Rate von rund 33 Mio. CAD

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech meldet auf Basis des Umsatzes im ersten Quartal 2026 eine annualisierte Umsatz-Run-Rate von rund 33 Mio. CAD

Diese Zahl ergibt sich aus den Ergebnissen des ersten Quartals in Höhe von 8,3 Mio. CAD, multipliziert mit vier, und spiegelt den Beitrag der abgeschlossenen DaaS-Akquisitionen sowie die fortgesetzte Integration von Drohnen-Workflows im gesamten Unternehmensportfolio wider

(Vancouver, British Columbia - 30. Juni 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech) - ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine annualisierte Umsatz-Run-Rate für 2026 bei etwa 33 Mio. CAD liegt. Diese Zahl basiert auf einer einfachen annualisierten Berechnung der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 (die drei Monate bis zum 31. März 2026) in Höhe von 8,3 Mio. CAD, multipliziert mit vier.

Unser Umsatz im ersten Quartal spiegelt die Stärke unseres DaaS-Modells und den Beitrag der Akquisitionen wider, die wir im Laufe des vergangenen Jahres schrittweise integriert haben, sagte der CEO von ZenaTech, Dr. Shaun Passley. Auf das Jahr hochgerechnet liegen wir bei rund 33 Mio. CAD, und wir betrachten dies eher als Ausgangsbasis und nicht als Obergrenze. Wir haben im Berichtszeitraum mehrere Akquisitionen abgeschlossen, die später im Jahr erstmals über einen vollständigen Zwölfmonatszeitraum zum Umsatz beitragen werden. Unsere DaaS-Akquisitionspipeline bleibt aktiv, und unser kürzlich bekannt gegebenes Partnership Acquisition Program schreitet mit genau der Art von gründergeführten, profitablen Unternehmen voran, die wir auf unserer Plattform haben wollen.

Die annualisierte Umsatz-Run-Rate ergibt sich aus der Vervierfachung des Umsatzes des ersten Quartals 2026 und dient lediglich zur Veranschaulichung. Sie soll die aktuelle Umsatzgröße der Geschäftstätigkeit des Unternehmens nach Abschluss seiner DaaS-Akquisitionen veranschaulichen. Sie sollte nicht als finanzielle Prognose oder Vorhersage des Managements für das Geschäftsjahr 2026 interpretiert werden.

Der wichtigste Umsatztreiber von ZenaTech bleibt das DaaS-Segment, über das das Unternehmen operativ ausgereifte, aber noch unzureichend digitalisierte Dienstleistungsunternehmen erwirbt und seine proprietären ZenaDrone-Drohnenplattformen sowie KI-Analysen in deren Arbeitsabläufe integriert. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Bereiche Landvermessung und georäumliche Kartierung, Infrastruktur- und Anlageninspektion sowie die Außenreinigung von Gebäuden - Sektoren, in denen der Einsatz von Drohnen bei der Erbringung von Dienstleistungen einen unmittelbaren Produktivitätsvorteil bieten kann. Da der Einsatz von Drohnen in den einzelnen Portfoliounternehmen zunimmt, rechnet ZenaTech mit einem Umsatzwachstum durch Kapazitätsausbau, Vertrags-Upselling, neue, auf Drohnendaten basierende Produktlinien und verbesserte operative Margen.

Mehrere im Geschäftsjahr 2025 und in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossene Akquisitionen trugen in den Zeiträumen ihres Abschlusses nur mit einem Teiljahresumsatz bei. Diese Unternehmen werden im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 erstmals über einen vollständigen Zwölfmonatszeitraum zur Umsatz-Run-Rate beitragen.

Im Mai 2026 kündigte ZenaTech ein Partnership Acquisition Program an, mit dem das Unternehmen den Erwerb etablierter, gründergeführter und profitabler Unternehmen in vier Kernbranchen anstrebt: Verteidigungstechnologie und unbemannte Systeme, SaaS- und Produktivitätssoftware für Unternehmen, KI-Infrastruktur und angewandte KI sowie Spezialfertigung und Lieferkette. Das Unternehmen hat unverbindliche Absichtserklärungen und Term Sheets unterzeichnet. Die Gespräche im Hinblick auf mögliche endgültige Vereinbarungen gehen derweil weiter.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analyse sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

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Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

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CORE IR

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