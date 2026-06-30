Kartellamt will Sprit-Preise nach Ende des Tankrabatts im Auge behalten

Düsseldorf, 30. ⁠Jun (Reuters) - Das Kartellamt geht nach dem Auslaufen des Tankrabatts von steigenden Preisen aus und warnt die Mineralölkonzerne vor überzogenen Erhöhungen. "Die Steuersenkung auf Kraftstoffe läuft Ende Juni aus, mit einem ‌Anstieg der Kraftstoffpreise ist zu rechnen", sagte Kartellamtschef Andreas Mundt am Dienstag in Bonn. Seine Behörde werde die Entwicklung ⁠nun sehr ⁠genau beobachten. "Unternehmen dürfen die Situation nicht dazu nutzen, Preiserhöhungen vorzunehmen, die sich sachlich nicht rechtfertigen lassen", warnte er. Die Kartellwächter wollten entsprechende Hinweise konsequent verfolgen, kündigte Mundt an.

Die Steuererleichterungen der Bundesregierung für Autofahrer, die im Mai wegen ‌der stark gestiegenen Spritpreise in Folge des ‌Iran-Kriegs eingeführt worden waren, laufen wie geplant zum 30. Juni aus. Die Koalition hatte für die beiden Monate einen Rabatt ⁠von bis zu 17 Cent pro Liter beschlossen, indem die ‌Energiesteuer auf Diesel und Benzin ⁠gesenkt wurde. Die Maßnahme kostet den Staat rund 1,6 Milliarden Euro. Das Kartellamt hatte die Mineralölkonzerne immer wieder aufgefordert, den Rabatt auch an die Verbraucher weiterzureichen.

Die ‌Bundesregierung hatte auch das ⁠Kartellrecht geschärft. Die Bonner Behörde ⁠soll nun leichter gegen mutmaßlich überhöhte Preise auf Raffinerie- oder Großhandelsebene vorgehen können. Eine neue Beweislastumkehr zwingt die Unternehmen, Kostenstrukturen offenzulegen, um nachzuweisen, dass ihre Preise nicht unangemessen sind. "Auf dieser Grundlage haben wir Verfahren gegen die Eigner aller deutschen Raffinerien eröffnet und umfangreiche Auskunftsbeschlüsse erlassen, die sie jetzt beantworten müssen", sagte Mundt.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)