Merck KGaA: DAX-Riese schluckt Bio-Techne für 11 Mrd. USD und zündet den KI-Chip-Turbo!

Der Drei-Säulen-Motor: Wo Mercks Zukunftsmärkte glänzen

Die Merck KGaA steuert durch ein tiefgreifendes Portfolio-Management auf ein neues Wachstumszeitalter zu. Der DAX-Konzern ruht solide auf einem Fundament aus drei hochtechnologischen Sektoren: Life Science steuert derzeit 43 % zum Konzernumsatz bei, dicht gefolgt von Healthcare mit 41 % und der Electronics-Sparte mit 16 %. Ein präziser Blick auf die Segmente offenbart, wo das Management die zukünftigen Renditebringer identifiziert hat. In der umsatzstärksten Sparte Life Science fungiert die Einheit Process Solutions als wichtigster Wachstumstreiber, für die mittelfristig ein organisches Plus von rund 10 % prognostiziert wird. Merck profitiert hier von einer technologischen Vorreiterrolle: Mit der „Fabrik der Zukunft“ und standardisierten Entwicklungsplattformen für Antikörper deckt das Unternehmen die gesamte biopharmazeutische Wertschöpfung ab. Die Pharmasparte Healthcare expandiert unterdessen gezielt in margenstarke Spezialmärkte. Als neuer strategischer Pfeiler wurde der Bereich Seltene Erkrankungen etabliert, der ein außerordentliches Spitzenumsatzpotenzial von rund 2,5 Mrd. Euro aufweist. Den dynamischsten Hebel bietet schließlich die Electronics-Sparte, die mittelfristig ein organisches Wachstum von 7 % bis 11 % im Bereich Semiconductor Solutions anpeilt. Merck erzielt bereits über 50 % seines Segmentumsatzes mit hochmodernen Strukturgrößen (Advanced Nodes) und nutzt eine vertikal integrierte Strategie. Durch die Kombination aus hochentwickelten Dünnschicht-Materialien für die Atomlagenabscheidung und hauseigenen Gas- und Lieferleitungssystemen begleitet Merck die Halbleiterindustrie direkt in der Fabrik bei der komplexen dreidimensionalen Stapelung von Mikrochips.