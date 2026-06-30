Nairobi, ⁠30. Jun (Reuters) - Bei Protesten gegen mutmaßliche Entführungen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi hat die Polizei mindestens ‌einen Menschen erschossen. Zwei Augenzeugen sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag, die ⁠Beamten ⁠hätten das Feuer auf die Demonstranten im Stadtteil Mathare eröffnet. Zwei weitere Personen seien mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert ‌worden. Die Proteste waren ‌durch die mutmaßliche Entführung eines Geschäftsmanns diesen Monat ausgelöst worden.

In Kenia ⁠wächst die Besorgnis über das Verschwinden ‌von Regierungskritikern ⁠und das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte. Eine Stellungnahme der Polizei lag zunächst nicht vor. Präsident ‌William Ruto ⁠räumte unlängst ein exzessives ⁠Vorgehen der Sicherheitskräfte ein. Er teilte Anfang des Monats mit, dass umgerechnet rund 14 Millionen Euro für die Opfer von Polizeigewalt bereitgestellt worden seien.

(Bericht von Edwin Okoth und Monicah MwangiBearbeitet ⁠von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)