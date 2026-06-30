Bundesbank-Chef rechnet mit weiter erhöhter Inflation

(Reuters) - ⁠Bundesbankchef Joachim Nagel sieht mit der jüngsten Zinserhöhung die Inflationsgefahr im Euroraum noch längst nicht gebannt. "Ich erwarte, dass die Inflationsrate deutlich über unserem Ziel bleiben wird", sagte Nagel am Dienstag dem Sender ‌CNBC mit Blick auf die von der EZB angestrebte Teuerungsrate von zwei Prozent. Der Energiepreisschock, der mit dem Konflikt im Nahen ⁠Osten aufgekommen ⁠sei, sei noch nicht vorbei. "Er ist noch im System", fügte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank in dem Interview hinzu, das am Rande des EZB-Forums im portugiesischen Sintra geführt wurde.

"Halte mir alle Optionen offen"

Der Rückgang der Ölpreise sei zwar eine Überraschung, doch bleibe die Lage ‌im Nahen Osten "sehr undurchsichtig". Auf die ‌Frage, ob er eine weitere Zinserhöhung für angebracht halte, sagte Nagel, es sei noch zu früh, darüber eine Entscheidung zu treffen. Er wolle ⁠abwarten, bis sich ein klareres Bild abzeichne.

Auf der nächsten Zinssitzung im ‌Juli werde es die Möglichkeit ⁠geben, den weiteren geldpolitischen Kurs abzustecken. Nagel verwies zugleich auf die übernächste Sitzung im September, bei der aktualisierte Prognosen des EZB-Stabs vorgelegt würden. "Ich werde mir alle Optionen offenhalten", ‌fügte er hinzu.

Die EZB hatte ⁠am 11. Juni erstmals seit fast ⁠drei Jahren eine Leitzinserhöhung gewagt und den Schlüsselsatz von zwei auf 2,25 Prozent angehoben. Die Notenbank der Euro-Zone dürfte aus Sicht der deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel die Zinszügel noch weiter anziehen. "Um die Inflation mittelfristig wieder auf unseren Zielwert von zwei Prozent zurückzubringen, werden wir aus heutiger Sicht die Zinsen weiter anheben müssen", sagte sie jüngst in einem "Zeit"-Interview.