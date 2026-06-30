Nasdaq feiert bestes Quartal in 6 Jahren | Wells Fargo bullish für den Juli

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Die Wall Street startet freundlich in den Handel. Nach der Erholung vom Vortag liegen Dow, S&P 500 und Nasdaq vorbörslich leicht im Plus. Der S&P 500 und der Nasdaq steuern auf das stärkste zweite Quartal seit 2020 zu, obwohl die Magnificent 7 im Juni rund 2,3 Bio. US-Dollar an Börsenwert verloren haben. Im Fokus stehen heute neue Konjunkturdaten, darunter Immobilienpreise, Chicago Einkaufsmanagerindex, Verbrauchervertrauen und die JOLTS-Stellenangebote. Rückenwind kommt aus Europa durch niedrigere Inflationsdaten in Deutschland und Frankreich sowie aus China durch leicht bessere Einkaufsmanagerindizes. Gleichzeitig bleibt KI der zentrale Markttreiber: Anleger unterscheiden zunehmend zwischen Hyperscalern und den „Pick-and-Shovel“-Profiteuren der KI-Infrastruktur. In der Berichtssaison dürfte deshalb vor allem entscheidend sein, ob die großen Tech-Konzerne ihre Investitionspläne stabil halten oder Signale einer Verlangsamung senden. Nach Börsenschluss berichten unter anderem Nike und Constellation Brands.





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