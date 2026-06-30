Netzagentur für mehr Wettbewerb im Bahn-Fernverkehr - "niedrigere Preise"

Berlin, 30. Jun (Reuters) - ⁠Die Bundesnetzagentur lässt mehr Konkurrenz im deutschen Bahn-Fernverkehr zu und erleichtert damit auch den Einstieg des italienischen Betreibers Italo in Deutschland. Man wolle den Markteintritt neuer Anbieter im Schienenpersonenfernverkehr vereinfachen und so den Wettbewerb stärken, teilte die Netzagentur am Dienstag mit. "Für Bahnkunden bedeutet Wettbewerb bessere Qualität und niedrigere Preise", sagte Behörden-Präsident Klaus Müller. Bahn-Rivalen wie Italo oder FlixTrain müssten viel Geld in neue Fahrzeuge investieren, könnten bisher aber ‌nicht verlässlich abschätzen, ob sie auf der Schiene genug Nutzungsrechte bekämen. "Unsere neue Wettbewerberklausel ändert das." Die Bahn-Infrastrukturtochter DB InfraGO kündigte an, man werde die geplanten Maßnahmen der Netzagentur bewerten und nächste Schritte prüfen.

Hintergrund sind Pläne des Fernverkehrsanbieters Italo. Der private Betreiber ⁠von Hochgeschwindigkeitszügen will ⁠ab April 2028 in den Fernverkehr einsteigen und der Deutschen Bahn Konkurrenz machen, die hier auf rund 95 Prozent Marktanteil kommt. Das Vorhaben hängt davon ab, welchen Zugang die Italiener zum bereits jetzt überlasteten Netz in Deutschland erhalten. Über die Trassenzugänge entscheidet die DB InfraGO, die wiederum unter der Aufsicht der Netzagentur steht.

Italo begrüßte die Maßnahmen der Behörde als "klares Signal, dass Deutschland bereit ist für echten Wettbewerb im Hochgeschwindigkeitsverkehr zum Nutzen aller Fahrgäste".

NEUE REGEL: MAXIMAL 75 PROZENT FÜR EINEN ANBIETER

Die Netzagentur plant nun nach eigenen ‌Angaben, dass die DB InfraGO bei der jährlichen Erstellung des Netzfahrplans auf hochbelasteten ‌Streckenabschnitten nicht mehr als 60 bis 75 Prozent der Kapazitäten an ein einziges Unternehmen vergeben darf. Den genauen Wert soll die InfraGO festlegen. Demnach muss sichergestellt werden, dass auf stark ausgelasteten Korridoren wie etwa den Knoten München und Frankfurt mindestens ein Wettbewerber des Staatskonzerns verkehren kann. Die ⁠Betreiber müssen dann eine Verbindung mindestens viermal täglich in zweistündigem Abstand zur gleichen Minute anbieten. Die InfraGO zeigte sich skeptisch, denn dies ‌würde "das strukturelle Problem von Knoten und Kapazität verschärfen". Zudem würden potenziell ⁠in den Knoten jedoch Kapazitäten fehlen, "um Fernverkehrsangebote zur Anbindung der Fläche zu integrieren".

Zudem müssen Wettbewerber in Bahnhöfen laut Netzagentur geeignete Flächen erhalten, um Fahrkartenverkauf und Lounges anzubieten. Für Ticketshops sieht die InfraGO keine Probleme, eine Verpflichtung bezüglich der Lounges lehnt sie ab, denn Gastronomie oder Buchhandel sollten nicht benachteiligt werden.

Die Netzagentur hört zu dem Thema für rund ‌zwei Wochen den Eisenbahninfrastrukturbeirat, das Bundeskartellamt und die Monopolkommission an und ⁠will dann endgültig entscheiden. Italo will danach "alle technischen Aspekte eingehend ⁠prüfen".

KRITIK VON BAHN UND GEWERKSCHAFT

Die Trassen werden jedes Jahr neu vergeben. Italo fordert wegen Investitionen von rund 3,6 Milliarden Euro langfristige Perspektiven - konkret Rahmenverträge für bis zu 15 Jahren. Dazu dürfte es aber bis 2031 nicht kommen.

Die Bahn und die Eisenbahngewerkschaft EVG haben wiederholt vor Nachteilen durch einen stärkeren Wettbewerb im Fernverkehr gewarnt. Sie argumentieren, dass Italo an gewinnträchtigen Verbindungen wie Hamburg–Berlin–München und München–Köln–Dortmund interessiert sei. Dies könne wiederum dazu führen, dass das Angebot zu weniger profitablen Strecken ausgedünnt werden könnte. "Wenn Wettbewerb nur auf den lukrativen Hauptstrecken stattfindet, wird der Fernverkehr in der Fläche unwiederbringlich eingerissen", warnte EVG-Chef Martin Burkert. Die Quittung zahlten die Bahnkunden, die abseits der Metropolen lebten und "Tausende Beschäftigte bei der Deutschen Bahn, von denen nur ein Bruchteil bei einem neuen ⁠Anbieter unterkommen würde". Der Bundesverkehrsminister sei "den wilden Versprechungen der Wettbewerbslobby erlegen", kritisierte Burkert: "Patrick Schnieder ist endgültig zum Risikofaktor für die Schiene geworden."

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)