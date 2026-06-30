Nordex profitiert von Auftragseingängen

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Der Windturbinen-Hersteller Nordex gab am Montag bekannt, einen Auftrag über 55 Turbinen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtleistung von 325 MW in den Vereinigten Staaten erhalten zu haben. Manav Sharma, CEO von Nordex North America betonte es sei ein Privileg den lokalen US-Energiesektor weiterzuentwickeln und dem Kunden Produkte und Technologie, die in Iowa gefertigt würden, liefern zu können. Die Nordex Group könnte über ihre Delta4000-Technologie großskalige Windprojekte in Nordamerika mit effizienten und zuverlässigen Lösungen umsetzen.Zudem berichtete der Konzern von seiner Einweihung des neuen Außenlagers in Rostock: Die Investition von ca. 5,5 Millionen Euro würde zur Prozessoptimierung und Stärkung der lokalen Präsenz von Nordex beitragen. Somit könnten Transportwege und Emissionen reduziert werden. Darüber hinaus meldete der Konzern bereits vergangene Woche den Auftragseingang für einen Windpark in Altmark, Sachsen-Anhalt sowie das erfolgreiche Fortschreiten des Windprojekts in Rumänien. Zum Börsenstart der vorherigen Woche verlor Nordex zeitweise über 11 Prozent, konnte sich jedoch in den folgenden Tagen erholen. Seit dem Börsenstart am Montag notiert die Aktie derzeit ca. 3,6 Prozent im Plus bei rund 46 Euro.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen – von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC