Oberstes US-Gericht billigt Entlassung von FTC-Kommissarin durch Trump

Washington, 29. ⁠Jun (Reuters) - Der Oberste Gerichtshof der USA hat die Entlassung eines Mitglieds der Wettbewerbskommission FTC durch Präsident Donald Trump gebilligt und damit dessen Befugnisse ausgeweitet. Der Supreme Court ‌urteilte am Montag, dass der Präsident von Rebecca Slaughter, demokratisches Mitglied der Leiterin der Federal Trade Commission (FTC), absetzen ⁠durfte.

Damit ⁠hoben die Richter einen Präzedenzfall von 1935 auf, demzufolge die Spitzen bestimmter Regulierungsbehörden vor willkürlicher Entlassung durch den Präsidenten geschützt waren. In einem weiteren Urteil entschied das Gericht am Montag jedoch, dass Trump Fed-Direktorin ‌Lisa Cook nicht entlassen darf, womit ‌die Unabhängigkeit der Notenbank gewahrt bleibt.

Der Vorsitzende Richter John Roberts erklärte, die FTC führe Gesetze aus und gehöre damit ⁠der Exekutive an, die von der Verfassung dem Präsidenten ‌zugewiesen sei. Die drei liberalen ⁠Richterinnen stimmten dagegen und warnten, Dutzende unabhängige Kommissionen dürften nun zu reinen Exekutivbehörden werden. Trump feierte das Urteil als großen Sieg. Slaughter zeigte sich ‌schockiert, da dies dem ⁠Präsidenten massiv Macht zuspiele.

Trump hatte ⁠Slaughter im März 2025 wegen politischer Differenzen entlassen. Die von Joe Biden ernannte FTC-Kommissarin war eigentlich bis 2029 berufen. Ein Gesetz von 1914 erlaubte die Absetzung nur aus wichtigem Grund. Die Trump-Regierung argumentierte nun erfolgreich, dass die FTC inzwischen erhebliche exekutive Macht erlangt habe.

(Bericht von John Kruzel; bearbeitet von Jörn ⁠Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)