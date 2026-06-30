Original-Research: MaaT Pharma SACA (von First Berlin Equity Research GmbH): ...

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Original-Research: MaaT Pharma SACA - from First Berlin Equity Research GmbH

30.06.2026 / 13:08 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MaaT Pharma SACA

     Company Name:                MaaT Pharma SACA
     ISIN:                        FR0012634822

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Under review
     from:                        30.06.2026
     Target price:                Under review
     Target price on sight of:    -
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on MaaT Pharma
SACA (ISIN: FR0012634822). Analyst Christian Orquera maintained his 'under
review' rating and price target.

Abstract:
MaaT Pharma announced that the Committee for Medicinal Products for Human
Use (CHMP) of the European Medicines Agency (EMA) has formally adopted a
negative opinion on the conditional Marketing Authorisation Application
(MAA) for MaaT013 (Xervyteg) in acute Graft-versus-Host Disease (aGvHD), as
anticipated following the negative trend communicated after the May Oral
Explanation. The outcome is therefore not a surprise. Two procedural
developments are worth highlighting. First, the CHMP's written grounds
confirm that the central objection relates to the inability to attribute the
observed clinical benefit to MaaT013 alone, given the use of complex
concomitant therapies alongside MaaT013 in the management of aGvHD,
supporting our view that the key hurdle is causal attribution arising from
the single-arm study design rather than fundamental concerns over MaaT013's
benefit-risk profile. Second, MaaT Pharma confirmed that it will seek a
re-examination of the CHMP opinion and request a Scientific Advisory Group
(SAG) hearing with haematology experts in aGvHD, precisely the procedural
shift we identified as the most important element of the appeal process. A
second CHMP opinion is expected during the 14-17 September session. Overall,
this announcement provides greater procedural clarity without changing the
investment case. The re-examination, together with the planned SAG hearing,
preserves the optionality of the appeal process, while the expected cash
runway through November 2026 remains unchanged. We therefore leave our
rating and price target under review.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MaaT Pharma SACA
(ISIN: FR0012634822) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera hat seine
Anlageempfehlung sowie das Kursziel auf 'Under Review' belassen.

Zusammenfassung:
MaaT Pharma gab bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) offiziell eine ablehnende
Stellungnahme zum Antrag auf die bedingte Marktzulassung (MAA) für MaaT013
(Xervyteg) bei akuter Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion (aGvHD) abgegeben
hat, wie nach der negativen Tendenz, die nach der mündlichen Erläuterung im
Mai mitgeteilt wurde, zu erwarten war. Das Ergebnis kommt daher nicht
überraschend. Zwei verfahrenstechnische Entwicklungen sind hervorzuheben.
Erstens bestätigen die schriftlichen Begründungen des CHMP, dass der
zentrale Einwand darin besteht, dass der beobachtete klinische Nutzen nicht
allein MaaT013 zugeschrieben werden kann, da bei der Behandlung von aGvHD
komplexe Begleittherapien neben MaaT013 zum Einsatz kommen. Dies stützt
unsere Ansicht, dass die entscheidende Hürde in der Kausalzuschreibung
liegt, die sich aus dem einarmigen Studiendesign ergibt, und nicht in
grundlegenden Bedenken hinsichtlich des Nutzen-Risiko-Profils von MaaT013.
Zweitens bestätigte MaaT Pharma, dass das Unternehmen eine erneute Prüfung
der CHMP-Stellungnahme anstreben und eine Anhörung vor der
Wissenschaftlichen Beratergruppe (SAG) mit Hämatologie-Experten für aGvHD
beantragen wird, genau jene verfahrensrechtliche Wende, die wir als
wichtigstes Element des Berufungsverfahrens identifiziert hatten. Eine
zweite CHMP-Stellungnahme wird während der Sitzung vom 14. bis 17. September
erwartet. Insgesamt sorgt die Ankündigung für mehr verfahrensrechtliche
Klarheit, ohne die Investitionsargumente zu verändern. Die erneute Prüfung
sowie die geplante Anhörung vor der SAG bewahren die Flexibilität des
Berufungsverfahrens, während die erwartete Liquiditätsreichweite bis
November 2026 unverändert bleibt. Wir belassen daher unser Rating und unser
Kursziel unter Überprüfung.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=72628ea59f11e57368e08497e2f35ed9

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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