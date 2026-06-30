Preis für Opec-Öl gestiegen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 76,88 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,44 Dollar mehr als am Freitag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/la/nas

Das könnte dich auch interessieren

Preis für Opec-Öl gefallengestern, 10:56 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Verdacht auf Insiderhandel
Nagarro-Chef: Erwarte BaFin-Untersuchung zu Kurssprunggestern, 08:59 Uhr · Reuters
Kolumne von Stefan Riße
Preiskampf könnte KI-Rally beenden28. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen