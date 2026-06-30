Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur geplanten Reform der Einkommensteuer

dpa-AFX · Uhr
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AUGSBURG (dpa-AFX) - Augsburger Allgemeine' zur geplanten Reform der Einkommensteuer:

"Eine Woche nach der Einigung auf eine Rentenreform ist im Steuerstreit noch keine Lösung in Sicht. Den Grundfreibetrag anzuheben und die Steuerprogression etwas zu entschärfen, entlastet die breite Mitte nicht - das gleicht nur die Inflation aus, ist also ein Nullsummenspiel. Auch eine höhere Tabak- und Alkoholsteuer kann Klingbeil nicht für eine Steuerreform verfrühstücken - dieses Geld braucht er für das Gesundheitswesen. Am Ende, die Prognose sei gewagt, wird daher nur eine Mini-Entlastung stehen, wortreich begründet mit der ach so schwierigen Lage und der Hoffnung auf eine Wirtschaftswende, nach der man dann weitersehe."/yyzz/DP/nas

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