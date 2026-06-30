Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Umgang mit Klimawandel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Umgang mit Klimawandel:

"(...) Die extremen Temperaturen der vergangenen Tage waren eine Vorschau darauf, was uns bevorsteht. Deutschland muss lernen, mit dieser neuen Normalität zu leben. (...) Das Land ist auf extreme Sommer unzureichend vorbereitet. (...) Das alles ist weder neu, noch kam es unerwartet: Wir erleben einen Sommer in Zeiten des Klimawandels. (...) Alle stehen in der Verantwortung, spätestens zum nächsten Sommer besser vorbereitet zu sein. (...) Die Anpassung an immer heißere Sommer ist eine Aufgabe, die alle betrifft. Der Mensch ist leider nicht besonders gut darin, Probleme zu lösen, deren Folgen er nur abstrakt begreift. Natürlich, dieser Tage erkennen alle den Ernst der Lage. Doch Deutschland hätte in den vergangenen Jahrzehnten viel mehr tun können, um den Klimawandel zu bremsen. (...)"/yyzz/DP/nas