Proteste gegen Einwanderer in Südafrika - Ausschreitungen in mehreren Städten

Durban, 30. Jun (Reuters) - ⁠In Südafrika ist es am Dienstag bei landesweiten Protesten gegen Einwanderer vereinzelt zu Ausschreitungen gekommen. Hunderte Demonstranten zogen mit Nationalflaggen und Holzstöcken durch die Wirtschaftsmetropole Johannesburg und die Hafenstadt Durban. Viele Geschäfte blieben geschlossen, ausländische Arbeitskräfte suchten Schutz in ihren Unterkünften. Die Demonstranten machen ausländische Staatsbürger für ihre wirtschaftliche Not verantwortlich. Die Organisatoren hatten Migranten ohne Aufenthaltsrecht ‌eine Frist bis Dienstag gesetzt, das Land zu verlassen. Tausende Menschen aus anderen afrikanischen Staaten waren vor Ablauf dieser Frist geflohen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot, gepanzerten Fahrzeugen und Hubschraubern im Einsatz. Im Johannesburger ⁠Vorort Thembisa bewarfen ⁠Randalierer Polizisten und mutmaßliche Migranten mit Steinen. Zudem waren Schüsse zu hören. Im Township Soweto wurden Hütten von Ausländern geplündert, wie der staatliche Sender SABC berichtete. "Die Menschen haben keine Arbeit, illegale Ausländer nehmen uns die Jobs weg. Das ist nicht fair", sagte die 31-jährige Demonstrantin Silindile Xaba in Durban. Aus Angst vor Vandalismus setzten Vermieter in Durban und Johannesburg ausländische Mieter vor die Tür. "All diese Menschen wurden von ihren Vermietern auf ‌die Straße gesetzt", sagte Mabako Majole, ein Vertreter der kongolesischen Gemeinde ‌in Durban. "Sie sind alle legal hier und haben Papiere."

PRÄSIDENT: SORGEN SIND REAL UND VERDIENEN GEHÖR

Seit dem Beginn der Protestwelle im April wurden mindestens fünf Menschen getötet. Tausende wurden vertrieben oder verloren ihr Hab und Gut. Solche fremdenfeindlichen Übergriffe flammen ⁠in Südafrika seit 2008 immer wieder auf. Dabei wird meist nicht zwischen legalen und illegalen Einwanderern unterschieden. Die Organisatoren ‌der Proteste weisen die Verantwortung für die Gewalt von ⁠sich. Man versuche, den Ärger auf die Regierung zu lenken, sagte Jacinta Ngobese von der Kampagnengruppe "March and March". Für spontane Wutausbrüche in den Gemeinden könne man nicht haftbar gemacht werden.

Für den Polizeieinsatz und die Mobilisierung des Militärs stellte die Regierung ein Sonderbudget von 600 Millionen Rand (rund 36,6 Millionen ‌Dollar) zur Verfügung. Seit März wurden der Polizei zufolge ⁠103 Strafverfahren gegen Bürgerwehren eingeleitet. Dreißig Jahre nach ⁠dem Ende der Apartheid leidet Südafrika unter großer sozialer Ungleichheit, schwachem Wirtschaftswachstum und einer Arbeitslosenquote von rund einem Drittel. Dennoch bleibt das Land die größte Volkswirtschaft des Kontinents und zieht viele Migranten an.

Nach offiziellen Angaben leben rund drei Millionen Einwanderer in Südafrika, was etwa vier Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Kritiker werfen der Polizei vor, die Opfer nicht ausreichend zu schützen. Dies beschädigt den Ruf des Landes als Verfechter der Menschenrechte. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa verurteilte die Gewalt, zeigte jedoch Verständnis für die Sorgen der Bevölkerung. "Die tiefen Sorgen der Südafrikaner über illegale Einwanderung sind real und verdienen Gehör", erklärte Ramaphosa am Montag. Das Recht auf ⁠Protest erlaube es jedoch niemandem, andere zu bedrohen, einzuschüchtern oder Gewalt anzuwenden.

(Bericht von Nellie Peyton und Rogan Ward, Mitarbeit Tim Cocks, Nilutpal Timsina und Anathi Madubela in Johannesburg; Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)