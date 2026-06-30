Rumäne soll aus Deutschland Terrorgruppe für Umsturz in Heimat geplant haben

Berlin, ⁠30. Jun (Reuters) - Die Bundesanwaltschaft hat einen Rumänen wegen des Verdachts der versuchten Gründung einer rechtsextremistischen Terrorgruppe festnehmen lassen. Nichita P. sei im Enzkreis in ‌Baden-Württemberg von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Er ⁠sei ⁠dringend verdächtig, als Rädelsführer versucht zu haben, eine ausländische terroristische Vereinigung zu gründen, die in Rumänien einen Umsturz herbeiführen sollte. Dem Mann wird zudem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden ‌Gewalttat vorgeworfen.

Dem Haftbefehl zufolge bemühte ‌sich Nichita P. ab Anfang 2023 um die Gründung einer Gruppe, die in Rumänien einen "Krieg des ⁠Terrors" entfachen sollte. Ziel sei der Untergang des ‌rumänischen Staates und die ⁠Errichtung eines neuen Staatsgebildes nach nationalsozialistischem Vorbild gewesen. Um Mitglieder zu gewinnen, habe der Beschuldigte von Deutschland aus über einen ‌Messenger-Dienst zwei Kanäle ⁠insbesondere für junge Rumänen betrieben. ⁠Dort habe er zur Begehung von Straftaten aufgerufen, darunter Brandanschläge auf von Migranten oder Mitgliedern der LGBTQ-Gemeinschaft genutzte Gebäude oder die Tötung von "Untermenschen". Zudem habe er Anleitungen zur Herstellung von Gift, Sprengstoffen und Bomben veröffentlicht.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Christian Rüttger Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)