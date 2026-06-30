Russland: Baby bei Drohnenangriff in Region Moskau umgekommen

30. ⁠Jun (Reuters) - Es folgen Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine. Zum Teil lassen sich Angaben nicht ‌unabhängig überprüfen.

08.50 Uhr - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der Region Moskau ist ⁠nach ⁠Angaben der Behörden ein sechs Monate altes Baby ums Leben gekommen. Trümmerteile einer Drohne seien auf ein Wohnhaus gestürzt, teilt der ‌Gouverneur der russischen Hauptstadt-Region, ‌Andrej Worobjow, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Das Baby sei zusammen mit ⁠einem weiteren Kind und zwei anderen ‌Überlebenden aus dem ⁠Gebäude gerettet worden, jedoch auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. In der russischen Grenzregion Belgorod ‌kam zudem ⁠in der Nacht zu ⁠Dienstag ein Mann bei einem ukrainischen Drohnenangriff ums Leben, wie die dortigen Behörden mitteilen. Insgesamt hat die russische Luftabwehr in der Nacht 419 Drohnen abgefangen, wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf ⁠das Verteidigungsministerium melden.

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