(Stellt Namen ⁠Chinchilla in der Überschrift richtig)

Berlin, 30. Jun (Reuters) - Die von der Bundesregierung eingesetzte neue Nord-Süd-Kommission hat am Dienstag ihre Arbeit aufgenommen, deren Co-Vorsitz der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz übernimmt. "Die ‌globale Ordnung verschiebt sich. Wenn Deutschland auch in Zukunft global mitgestalten will, brauchen wir stabile Partnerschaften mit ⁠Ländern des ⁠Globalen Südens", teilte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan am Rande der Hamburg Sustainability Conference (HSC) mit. Ziel der neuen entwicklungspolitischen Nord-Süd-Kommission sei es, partnerschaftliche Beziehungen mit den Ländern des Globalen Südens zu intensivieren. Die zweite Co-Vorsitzende ist ‌die ehemalige Präsidentin Costa Ricas, Laura ‌Chinchilla.

Scholz hatte bereits in seiner Kanzlerschaft versucht, die Kontakte zu wichtigen Schwellenländern auszubauen - unter anderem mit Blick auf Rohstoffpartnerschaften ⁠sowie für Abstimmungen über geopolitische Fragen. Auch Bundeskanzler Friedrich ‌Merz hat die Suche nach ⁠neuen Partnern jenseits der USA und Chinas als immer wichtiger bezeichnet. "Die Dringlichkeit, bestehende Kooperationsformate auszubauen und neue aufzubauen, ist hoch", teilte Scholz mit. In Afrika, ‌Asien und Lateinamerika würden ⁠Bevölkerungen und Volkswirtschaften schnell wachsen. ⁠Sie hätten den berechtigten Anspruch, die Zukunft der Welt aktiv mitzugestalten. Chinchilla verwies auf geopolitische Spannungen und zugleich eine zunehmende Fragmentierung der internationalen Ordnung. Deshalb seien neue Formen der Partnerschaft unverzichtbar.

Der neuen Kommission der Bundesregierung gehören 20 Mitglieder aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft sowie Nichtregierungsorganisationen an.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)