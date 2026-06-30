Sechs Tote bei Schüssen in Stade - Sorgerechtsstreit als Motiv

Stade, 30. ⁠Jun (Reuters) - Bei einer Schießerei in einer Schutzeinrichtung für Mütter und Kinder im niedersächsischen Stade sind am Montag sechs Menschen getötet worden. Als mutmaßlicher Täter gilt ein 45-jähriger Mann, der festgenommen ‌wurde, wie die Behörden mitteilten. Hintergrund der Tat ist den Angaben zufolge offenbar ein Sorgerechtsstreit. Der Mann soll am ⁠Montagmittag in ⁠der nahe Hamburg gelegenen Einrichtung das Feuer eröffnet haben, nachdem er dort zuvor einen Termin hatte.

Bei allen sechs Opfern, vier Frauen und zwei Männern, handelt es sich den Angaben zufolge um Mitarbeiter der Einrichtung. Fünf von ihnen starben am ‌Tatort, eine weitere Person erlag im ‌Krankenhaus ihren Verletzungen. Die drei Monate alte Tochter des Mannes und die Mutter des Kindes seien in Sicherheit, hieß es. Neben ⁠dem mutmaßlichen Schützen wurden auch die Mutter und eine weitere ‌Frau festgenommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ⁠zeigte sich erschüttert. "Ich bin zutiefst schockiert über das Ausmaß der Gewalt an einem Ort, der Schutz bieten soll", erklärte er.

Der Verdächtige lebt den Angaben zufolge im ‌Raum Hannover, ist in Deutschland ⁠geboren und hat türkische Wurzeln. ⁠Die Polizei sperrte das Gebiet um den Tatort weiträumig ab und warnte die Bevölkerung, sich fernzuhalten. Später wurde jedoch Entwarnung gegeben, eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht mehr. Die Spurensicherung war am Montagabend noch vor Ort, um Beweise zu sammeln.

(Bericht von Jonas Walzberg, Gabriele Sajonz, Friederike Heine und Matthias Williams und Tom Sims. Geschrieben ⁠von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)