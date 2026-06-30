KI-Infrastruktur-Aktie

SharonAI: Ein Deal mit Nvidia treibt diese kaum bekannte Aktie

onvista · Uhr

SharonAI ist ein junges Computing-Unternehmen mit Fokus auf KI-Infrastruktur und Cloud-GPU-Umgebungen. Ein neuer Großauftrag mit Nvidia trieb die Aktie in der Vorbörse zeitweise um zehn Prozent nach oben. Ein prominenter Investor und eine starke Chartstruktur sorgen für zusätzliche Fantasie.

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Was bewegt die Aktie?

SharonAI kombiniert bestehende Rechenzentren mit dem Ausbau eigener Standorte und bündelt Networking, Computing, Storage und Automatisierung zu einer Enterprise-Lösung. Zielkunden sind Hyperscaler, Forschungseinrichtungen und KI-Labore. Gegründet wurde das Unternehmen erst 2024.

Der neue Nvidia-Deal umfasst den Aufbau eines 72-Megawatt-KI-Rechenzentrums in Australien auf Basis des Nvidia-DGX-AI-Factory-Designs. Die Infrastruktur soll auf 40.000 Grace-Blackwell-GPUs skaliert werden. Das Gesamtprojekt umfasst 132 Megawatt, von denen bereits 102 Megawatt vertraglich an Endkunden vergeben sind. Die Fertigstellung wird bis Mitte 2027 erwartet, insgesamt sollen mehr als 55.000 Nvidia-GPUs arbeiten.

Für Aufmerksamkeit sorgt zudem ein Großinvestor: Der Situational-Awareness-Fonds von Leopold Aschenbrenner hält eine Beteiligung von knapp 20 Prozent. Die Aktie war im März noch mit rund 20 Dollar bewertet und stieg seither auf über 90 Dollar.

Charttechnik

Der Kurs zeigt eine Folge aus Anstiegen und bullischen Konsolidierungen, zuletzt eine Flagge, und erreichte in der Vorbörse über 90 Dollar. Auf der Oberseite liegt das nächste Kursziel bei rund 120 Dollar, defensiver betrachtet bei 116,50 Dollar.

Martins Einschätzung

SharonAI ist ein interessanter Kandidat, gerade nach der großen Aufwärtsbewegung. Das Problem bleibt die Bewertung: Es gibt noch keine belastbaren Umsätze und Gewinne, fundamentale Daten fehlen. Das ist eine klare Risikogeschichte. Wer einsteigt, sollte auf eine kleine Positionsgröße achten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
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Nvidia
Sharonai Holdings

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