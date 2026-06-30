Was bewegt die Aktie?

JP Morgan hob das Kursziel von 335 auf 345 Euro an und hält Siemens weiter auf der Analyst Focus List. Die Analysten erwarten die Zahlen am 6. August stark und rechnen mit einer Fortsetzung des kräftigen Trends seit Jahresbeginn. Das höhere Ziel ergibt sich daraus, dass das Bewertungsmodell vom Juni-Quartal 2027 auf das Dezember-Quartal 2027 fortgeschrieben wurde. Vom Zeitpunkt der ursprünglichen Analyse bei rund 270 Euro entspricht das einem Kurspotenzial von knapp 30 Prozent.

Die Bewertung ist der einzige Schwachpunkt. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt beim 22-Fachen und damit über dem Fünfjahresschnitt von 16,4. Schreibt man die Bewertung Richtung der Jahre 2027 und 2028 fort, sinkt das Verhältnis auf das 19-Fache und damit ans untere Ende der Bewertungsspanne.

Charttechnik

Siemens bildet erneut eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die hier als Trendfortsetzung dient. Mit rund 350 Euro liegt der Kurs schon in greifbarer Nähe des Kursziels von 345 Euro, das genau im Bereich zwischen dem 1,618er-Extension-Level und dem 200er-Level verläuft.

Wer den Ausbruch auf das neue Allzeithoch aggressiv begleiten will, kann den Stoppkurs unter den Kopf der Formation bei rund 255 Euro legen. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von über 22 Prozent bei einem Risiko von knapp zehn Prozent, also ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,4 zu eins.

Martins Einschätzung

Ich kann das Kursziel von 345 Euro absolut mittragen. Siemens ist ein absoluter Trendfolger und könnte ein interessanter Kauf sein. Die Wachstumsbasis aus Automatisierung, künstlicher Intelligenz in den Fabriken und digitalen Zwillingen halte ich für besser als im Fünfjahresschnitt. Damit hat die Aktie meiner Meinung nach noch Luft nach oben.