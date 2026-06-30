Sorge vor neuer Eskalation - US-Gesandte zu Gesprächen in Katar erwartet

- von Andrew Mills

Doha, ⁠30. Jun (Reuters) - Die beiden Top-Gesandten von US-Präsident Donald Trump werden am Dienstag zu diplomatischen Gesprächen in Katar erwartet. Angesichts der Ungewissheit über den genauen Zeitpunkt und den Inhalt der Treffen hielten die Zweifel am Erfolg der Bemühungen um einen dauerhaften Frieden im Iran-Konflikt und eine vollständige Wiedereröffnung der Straße von Hormus jedoch an. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Chef-Unterhändler Steve Witkoff werden zu hochrangigen Treffen in Doha erwartet, wie das Weiße Haus mitteilte. Auf Arbeitsebene sollen zudem begleitende Gespräche stattfinden.

Der Iran entsendet in dieser Woche zwar ebenfalls ‌eine technische Delegation nach Katar, weist Berichte über direkte Kontakte mit den USA jedoch zurück. Dies stehe in keinem Zusammenhang mit dem Besuch der US-Delegation, erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei. "Wir werden in den kommenden Tagen auf keiner Ebene Verhandlungen mit der amerikanischen Seite führen", sagte er. Einem hochrangigen iranischen ⁠Regierungsvertreter zufolge sollen sich die ⁠Gespräche in Doha auf die Kontrolle der Straße von Hormus und den Abbau von Spannungen beschränken.

Der stellvertretende iranische Außenminister Kasem Gharibabadi betonte, die Räumung von Minen in der Straße von Hormus werde ausschließlich der Iran übernehmen. Dies sehe die Absichtserklärung zwischen Teheran und Washington vor, schrieb Gharibabadi auf der Plattform X. Er reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dieser hatte am Montag erklärt, Frankreich und der Oman arbeiteten gemeinsam an einer Deeskalation der Spannungen und wollten bei der Minenräumung in der Meerenge mit Partnern kooperieren. "Die Lage ist heikel und komplex. Wir raten Frankreich dringend, sie nicht durch seine Provokationen weiter zu verkomplizieren", erklärte Gharibabadi weiter.

ÖLPREISE - GRÖSSTER ‌QUARTALSVERLUST SEIT CORONA

Die aktuelle diplomatische Initiative folgt auf gegenseitigen Beschuss am Wochenende, der das am 17. Juni ‌geschlossene Übergangsabkommen zwischen den USA und dem Iran auf die Probe stellte. Die Vereinbarung sieht eine Frist von 60 Tagen vor, um einen dauerhaften Waffenstillstand in dem Konflikt auszuhandeln. Der Krieg hatte am 28. Februar mit US- und israelischen Angriffen auf den Iran begonnen. Der Konflikt beeinträchtigt den weltweiten Handel mit Öl und anderen Gütern erheblich. Zudem gerieten die Golfstaaten ⁠unter Beschuss durch iranische Drohnen und Raketen. Tausende Menschen wurden getötet, vor allem im Iran und im Libanon.

Die Ölpreise gaben am Dienstag angesichts der jüngsten Entspannungssignale nach. Sie ‌steuern damit auf den größten Quartalsverlust seit der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 zu. Seit ⁠Beginn des Konflikts vor vier Monaten kam der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, über die zuvor etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports lief, nahezu zum Erliegen. Der Iran versucht seither, gemeinsam mit dem Oman die Kontrolle über die Meerenge zu erlangen. Die Regierung in Teheran plant, Passagegebühren zu erheben, und behindert Frachter, die von den vorgegebenen Routen abweichen.

ZWEI REVOLUTIONSGARDISTEN GETÖTET

Die USA, die dem Iran den Beschuss von mindestens zwei Handelsschiffen ‌mit Raketen oder Drohnen vorwerfen, reagierten darauf mit Luftangriffen auf iranische Militärstützpunkte. Der Iran feuerte ⁠im Gegenzug am Sonntag Raketen und Drohnen auf US-Militäranlagen in Kuwait ⁠und Bahrain ab. Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig, den Waffenstillstand gebrochen zu haben. Der Konflikt heizt zudem die weltweite Inflation an und setzt Trump vor den Kongresswahlen im November politisch unter Druck. Das Weiße Haus teilte am Montag mit, Trump habe eine vorübergehende Aussetzung einiger Zölle auf Phosphatdünger aus Marokko genehmigt, da US-Landwirte unter Engpässen litten. "Das Treffen in Doha könnte wichtig werden, oder auch nicht", sagte Trump vor Journalisten im Oval Office. "Wir werden sehen."

Im Iran wurden unterdessen zwei Mitglieder der Revolutionsgarden bei einem Schusswechsel in einer westlichen Provinz getötet, den die Eliteeinheit als terroristischen Angriff bezeichnete. Die in Norwegen ansässige kurdische Menschenrechtsorganisation Hengaw erklärte, eine neu gegründete bewaffnete Gruppe namens "Xori Hiwa" (Sonne der Hoffnung) habe sich zu dem Angriff bekannt. Die Gruppe werfe den Gardisten vor, an der Unterdrückung von Protesten in kurdischen Gebieten beteiligt gewesen zu sein.

Das Übergangsabkommen zwischen den USA und dem Iran sieht auch ein Ende des Konflikts zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im ⁠Libanon vor. Der libanesische Parlamentspräsident Nabih Berri, ein Verbündeter der Hisbollah, äußerte jedoch Zweifel an einem von den USA vermittelten Rahmenabkommen zur Beendigung dieses Krieges. Experten zufolge droht die Vereinbarung eine Pattsituation zu verfestigen, da sie den Abzug Israels aus dem Südlibanon an eine Entwaffnung der Hisbollah knüpft.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)