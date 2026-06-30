Was bewegt die Aktie?

Das neue Framework erlaubt Strategy, Bitcoin im Wert von bis zu 1,25 Milliarden Dollar zu verkaufen. Im Kern geht es um Liquiditätssicherung, die zur Finanzierung möglicher Rückkäufe dient. Zusätzlich darf das Unternehmen eigene Aktien für bis zu zwei Milliarden Dollar zurückkaufen, und die US-Dollar-Reserve soll auf über 2,5 Milliarden Dollar steigen. Die Dividende auf die Vorzugsaktien stieg von 11,5 auf zwölf Prozent.

Der Schritt ergibt Sinn, weil Strategy zwischenzeitlich mit einem Substanzwert (Net Asset Value) unter eins gehandelt wurde. Die Aktie war damit günstiger bewertet als die aufsummierten Bitcoin-Bestände. In dieser Lage liegt es nahe, Bitcoin zu verkaufen und im Gegenzug eigene Aktien zurückzukaufen oder die Cash-Reserve zu stärken.

Charttechnik

Das Plus von zwölf Prozent war eine kurze Erleichterungsrally, nachdem die Aktie zuvor deutlich stärker gefallen war als der Bitcoin selbst und zur Unterseite klar übertrieben hatte.

Martins Einschätzung

Ich würde die Bewegung nicht überbewerten. Solange der Bitcoin derart angeschlagen bleibt, dürfte die Aktie Probleme haben, sich nennenswert nach oben zu bewegen. Die Kapitalmaßnahmen sind sinnvoll, helfen dem Kurs aber kaum. Die Chancen für einen deutlichen Anstieg sehe ich aktuell als gering.