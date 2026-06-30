Super Micro: Wieso mich die China-Vorwürfe abschrecken

Was bewegt die Aktie?

Ermittler durchsuchten Büros von Super Micro in Taiwan. Ungewöhnlich ist das, weil Verkäufe von Nvidia-GPUs nach China aus Taiwan bislang nicht strafbar sind. Allerdings prüft Taiwan derzeit strengere Gesetze im Einklang mit den US-Exportkontrollen, was unter dem Druck der USA stehen dürfte. Bereits im März nahmen die USA Mitarbeiter und Teile der Führungsetage ins Visier und nahmen einige davon in Gewahrsam.

Die jüngste Razzia sorgte für den Kursrutsch von acht Prozent. Sollte sich der Vorwurf bestätigen, könnten die meisten amerikanischen Unternehmen die Zusammenarbeit mit Super Micro einstellen. Schon zuletzt wanderten viele Aufträge zu Dell, das als Nutznießer der Lage gilt.

Charttechnik

Super Micro verlor zunächst kurzfristig eine erste Trendlinie und liegt nun an der nächsten, die gestern ebenfalls kurzzeitig unterschritten wurde. Fällt auch der darunterliegende Unterstützungsbereich, ist der Weg frei zum Test des alten Zwischenhochs. Das übergeordnete Momentum zeigt weiter nach unten.

Martins Einschätzung

Das abwärtsgerichtete Momentum allein ist für mich ein Grund, die Aktie nicht auf der Kaufliste zu haben. Schon als der Kurs zuletzt höher lag, habe ich vor der aggressiven Long-Seite gewarnt. Solange die Vorwürfe im Raum stehen, bleibe ich hier sehr vorsichtig.