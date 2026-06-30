

EQS-Media / 30.06.2026 / 07:00 CET/CEST



Sygnum Europe nutzt globale Bankplattform und Produkte,

um EU-Marktzugang auszuweiten

EU-Marktlücke wird geschlossen durch Verbindung von MiCAR-Lizenz mit einer globalen Bankplattform, integriertem Angebot digitaler Vermögenswerte und etablierter Bank-to-Bank-Infrastruktur

Mit dem Ende der Übergangsphase von MiCAR wechselt Sygnum Europe reibungslos in den Betriebsmodus mit Lizenz im neuen Regulierungsrahmen

Wichtige EU-Zielgruppen, darunter vermögende Privatpersonen, institutionelle Anleger und Banken, werden Sygnums derzeitige EU-Marktdurchdringung erheblich ausweiten

Das in Liechtenstein ansässige Team positioniert Sygnum an der Tür zu den größten EU-Volkswirtschaften in einem der weltweit größten Märkte für digitale Vermögenswerte

Dies markiert den jüngsten Schritt in Sygnums Wachstumsplänen, mit Rückenwind von institutionelle Plattformen, Privatkundensegmenten und KI-Human-in-the-Loop-Innovation

Zürich, 30. Juni 2026 – Sygnum, eine globale Digital-Asset-Banking-Gruppe, nutzt ihre globale Bankplattform, Produkte und operative Erfahrungen in der Schweiz, in Singapur und dem Nahen Osten, um ihre EU-Kundenbasis über eine CASP-Autorisierung für ihre Tochtergesellschaft Sygnum Europe zu erweitern. Mit dem Ende der MiCAR-Übergangsphase wechselt Sygnum Europe reibungslos in den Betriebsmodus unter dem neuen Regulierungsrahmen in Liechtenstein. Unterstützt von Sygnum als regulierte Bank, positioniert sich Sygnum Europe als vertrauenswürdiger Partner in EU/EWR für vermögende Privatpersonen, institutionelle Investoren und Banken.

Die globale Plattform von Sygnum beschleunigt die Durchdringung des EU-Marktes

Europa ist einer der Heimatmärkte von Sygnum und eine zentrale Säule seiner strategischen Wachstumspläne. Die Zulassung von Sygnum Europe als Kryptowerte-Dienstleister (CASP) nach der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein soll Sygnums derzeitige EU-Marktdurchdringung erheblich ausweiten. Der zentrale Standort des Büros in Liechtenstein bietet Sygnum eine natürliche Tür zu den größten EU-Volkswirtschaften in einem der weltweit führenden regionalen Märkte für digitale Vermögenswerte.

In Kombination mit Sygnums globaler Bankplattform – die regulierte Bankinfrastruktur, innovative digitale Vermögensprodukte und operatives Fachwissen aus der Schweiz, Singapur und dem Nahen Osten integriert – eröffnet die Zulassung die nächste Wachstumsphase von Sygnum in Europa. Außerdem erweitert es die Reichweite der einsatzbereiten Bank-to-Bank-Plattform von Sygnum, wodurch EU-Banken eine schnellere Markteinführungszeit und eine größere Flexibilität beim Start neuer digitaler Vermögensdienste erhalten.

"Da traditionelle und digitale Finanzen zunehmend konvergieren, wird Vertrauen Europas wertvollste Währung bleiben. Der direkte Zugang zum europäischen Markt, ermöglicht durch unsere globale Bankplattform, wird uns helfen, vertrauenswürdige, sichere Dienstleistungen von Sygnum mehr Kunden in ganz Europa zugänglich zu machen",

sagt

Simon Schneider, CEO von Sygnum Europe.

"Ich bin stolz darauf, das Sygnum Europe-Team in Liechtenstein zu leiten, einem Land, das für seinen zukunftsorientierten Ansatz in der finanziellen Innovation bekannt ist."

Bank-Grade Zugang und Rendite für vermögende Privatpersonen

Eines der von Sygnum Europe im EU-Raum avisierten Segmente ist die Gruppe der vermögenden Privatkunden (HNWI)

[i]

im achtstelligen Bereich, in der die Nachfrage nach anspruchsvollen Anlagen in digitalen Vermögenswerten weiterwächst. Über ihre integrierten Konten können sie Fiat-Gelder

[ii]

digitale Vermögenswerte und USDC

[iii]

übertragen und eine Reihe führender digitaler Vermögenswerte wie Bitcoin, die in regulierter, institutioneller Verwahrung sicher aufbewahrt werden, handeln. Über diese Kerndienstleistungen hinaus können HNWIs auch auf eine Reihe innovativer Asset-Management-Produkte zugreifen

[iv]

, darunter den Sygnum Crypto Yield Fund.

Off-Exchange-Verwahrung für institutionelle Investoren

Protect

, die Off-Exchange-Verwahrungsplattform von Sygnum, wird europäischen institutionellen Händlern wie Hedgefonds, Vermögensverwaltern und Eigenhandelsfirmen angeboten. Da Handel und Verwahrung vollständig voneinander getrennt sind, entfällt die Notwendigkeit, Handelsplätze im Voraus zu finanzieren, wodurch das Ausfallrisiko von Kryptobörsen verringert wird. Die außerbilanzielle Verwahrung der digitalen Vermögenswerte von Kunden

[v]

in der Verwahrungsinfrastruktur von Sygnum, die den Standards des Bankensektors entspricht, bietet institutionellen Anlegern die zusätzliche Sicherheit, die sie in schnelllebigen Märkten benötigen.

Das Bank-to-Bank-Netzwerk beschleunigt die Einführung von digitalen Vermögenswerten für Banken

Im Gegensatz zu vielen Anbietern, die erst kürzlich eine MiCAR-Erlaubnis erhalten haben, verbindet Sygnum Europe seine Lizenz mit der bewährten globalen Banking-Plattform der Gruppe und einer einsatzbereiten Bank-to-Bank-Infrastruktur. Die meisten der über 5.000

[vi]

Banken in Europa bieten noch keine digitalen Vermögenswerte an, da der Aufbau und die Wartung der notwendigen Infrastruktur mit hohen Kosten, Fachwissen und Ressourcen verbunden ist. Durch die Nutzung der Erfahrung von Sygnum können EU-Banken bei der Einführung regulierter Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte Risiken, Markteintrittszeiten und Kapitalanforderungen reduzieren. Sygnum ermöglicht über 25+ Partnerbanken, darunter PostFinance, Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögensdienste für

mehr als ein Drittel der Schweizer Bevölkerung

, und ist auf dem besten Weg, gemessen an der Kundenreichweite 2027 eines der größten regulierten Bank-to-Bank-Netzwerke für digitale Vermögenswerte in Europa zu werden.

Voraussetzungen für weitreichende Auswirkungen auf dem Markt schaffen

Der Markteintritt in der EU stellt einen der nächsten Wachstumsbereiche von Sygnum dar und baut auf der Dynamik in den Bereichen Sygnum Protect Off-Exchange-Verwahrung, Vermögensverwaltung und Lombard-Krediten auf. Die

verstärkte Führungsriege

treibt das Wachstum durch strategische Partnerschaften, Unternehmensentwicklung und die Weiterentwicklung des Krypto-TradFi-Angebots von Sygnum voran.

Thomas Eichenberger, Chief Strategy Officer und stellvertretender Group CEO von Sygnum

, sagt:

"MiCAR bildet die Grundlage für das nächste Kapitel von Sygnum im Bereich «Future Finance» in Europa. Diese Lizenz ermöglicht es Sygnum die einsatzbereite, regulierte Verwahrungsplattform EU-weit auszubauen – in einer Region, die eines der weltweit größten und vielfältigsten Ökosysteme für digitale Vermögenswerte beherbergt. Wir freuen uns darauf, die Sygnum-DNA unserer wachsenden Kundengemeinschaft in ganz Europa auszuweiten."

Das innovationsgetriebene Wachstum von Sygnum wird durch die Einführung von KI-Anwendungen unterstützt, die die gesamtwirtschaftliche Effizienz verbessert und zu branchenführenden Initiativen geführt hat. Sygnum war die erste regulierte Schweizer Bank, die

Live-KI-gesteuerte Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten durchgeführt hat

dabei einen Human-in-the-Loop-Ansatz nutzte, der menschliche Entscheidungsfindung optimiert und die Kundenbeziehungen verbessert.

Am 11. Juni 2026 wurde Sygnum vom Magazin «Fortune» in dessen erstem globalen Ranking als «

Crypto Innovator

»

ausgezeichnet. Die weltweit tätige Digital Asset Banking Gruppe wurde als eines von 30 Unternehmen weltweit anerkannt, die durch bahnbrechende Technologien die Zukunft der Blockchain und digitaler Vermögenswerte gestalten.

ENDE

Anmerkung der Redaktion:

Am 2. und 3. September 2026 wird Sygnum auf dem Handelsblatt Banken-Gipfel 2026

,

Europas führender Bankkonferenz in Frankfurt, eine Masterclass zum Thema “The Bank of Tomorrow: new Revenue Opportunities with Digital Assets” veranstalten. Die Runde wird von Simon Schneider, CEO von Sygnum Europe, geleitet. Registrieren Sie sich

hier.

Über Sygnum

Sygnum ist eine weltweit tätige Bankengruppe für digitale Vermögenswerte, die auf Schweizer und singapurischem Traditionen basiert. Wir ermöglichen professionellen und institutionellen Anlagern, Banken, Unternehmen und DLT-Stiftungen, mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Unser Team sorgt dafür durch unsere Sicherheit auf institutionellem Niveau, kompetente persönliche Betreuung und ein Portfolio aus regulierten Dienstleistungen in den Bereichen digitaler Vermögenswerte, Asset Management, Tokenisierung und B2B-Dienstleistungen.

Sygnum verfügt über eine Banklizenz in der Schweiz, eine EU-MiCAR-Lizenz in Liechtenstein sowie über eine Capital Markets Services (CMS)-Lizenz und eine Major Payment Institution-Lizenz in Singapur. Die Gruppe wird zudem in den etablierten globalen Finanzzentren Abu Dhabi und Luxemburg reguliert.

Wir glauben, dass die Zukunft eine Tradition hat. Unser krypto-natives Team aus Experten für Banken, Investitionen und digitale Vermögenstechnologien baut eine vertrauenswürdiges Brücke zwischen der traditionellen und der digitalen Vermögensökonomie, die wir Future Finance nennen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sygnums Mission und Werte dieses Ökosystem für digitale Vermögenswerte prägen, besuchen Sie bitte

sygnum.com/eu.

Medienkontakt

Dominic Castley, Chief Marketing Officer

dominic.castley@sygnum.com

Sygnum Bank AG, Sygnum Europe AG

Üetlibergstrasse 134a Dr. Grass-Strasse 12

8045 Zürich, Schweiz 9490 Vaduz, Liechtenstein

Haftungsausschluss:

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen bezüglich der Sygnum Bank AG ("Sygnum") dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken, laut Veröffentlichungsdatum, und sollten nicht als vollständig angesehen werden. Sygnum lehnt ausdrücklich jegliche Haftung aus, die auf solchen Informationen, Auslassungen oder deren Fehlern beruhen könnte. Diese Publikation berücksichtigt weder die finanzielle Situation einer natürlichen noch juristischer Personen und bietet keine steuerliche, rechtliche, anlagebezogene Beratung, Empfehlung, Angebot oder Einladung von oder im Namen von Sygnum, Vermögenswerte zu kaufen oder zu verkaufen.

[i]

Global Wealth Report 2025 | UBS Global

[ii]

Über Bankpartner

[iii]

Verfügbar voraussichtlich im vierten Quartal 2026

[iv]

Die Anlagevermittlung nach Art. 3 Absatz 1a) Nr. 3 Vermögensverwaltungsgesetz (VVG) wird von der Sygnum Europe AG als vertraglich gebundener Vertreter im Namen von und unter der Haftung des verantwortlichen haftenden Instituts RENARD Solutions AG, Industriering 3, 9491 Ruggell, Liechtenstein, ausgeübt.

[v]

Die Sicherheiten für Protect in der EU/im EWR sind auf digitale Vermögenswerte beschränkt.

[vi]

Fakten & Zahlen 2025 – EBF

Emittent/Herausgeber: b-public AG

Schlagwort(e): Finanzen

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