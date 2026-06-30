Trading-Chance SpaceX: Update nach Absturz

Die Neu-Emission des Jahres - SpaceX - war fulminant in die ersten Handelstage an der Börse gestartet und führte eindrucksvoll Beweis, welche Volatilitäten bei diesen Papieren einkalkuliert werden müssen. Nachdem unser Primär-Szenario aus der vorherigen Analyse ausgesprochen schnell griff und die Ziele erreicht wurden ist es nun Zeit für ein Update.

Was Du über SpaceX wissen solltest

Die von Elon Musk im Jahr 2002 gegründete Space Exploration Technologies Corp. – allgemein bekannt als SpaceX – hat die weltweite Luft- und Raumfahrtindustrie grundlegend revolutioniert, indem sie die Wiederverwendbarkeit von Trägerraketen zur Realität gemacht hat. Das US-amerikanische Unternehmen verfolgt das langfristige Ziel, die Kosten für den Zugang zum All drastisch zu senken, die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen und insbesondere den Mars zu besiedeln. Was mit herben Rückschlägen und beinahe mit dem Bankrott begann, hat sich zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte entwickelt. Heute dominiert die Führungskraft im kommerziellen Raumfahrtsektor den Markt mit ihren zuverlässigen Falcon-9-Raketen, den Dragon-Kapseln für den Astronauten- und Frachttransport zur Internationalen Raumstation sowie dem gigantischen, voll wiederverwendbaren Transportsystem namens Starship, das sich in der intensiven Flugerprobung befindet.

Diese Vormachtstellung bleibt auf globaler Ebene nicht unbeantwortet, wenngleich sich die Konkurrenz in einem deutlichen Aufholprozess befindet. Auf dem traditionellen Markt für Satellitenstarts versucht die europäische ArianeGroup mit der Ariane 6 den Anschluss zu halten, während in den USA die United Launch Alliance mit ihrer Vulcan-Rakete und Jeff Bezos' Blue Origin mit der New Glenn als kommerzielle Rivalen auftreten. Im Bereich des satellitengestützten Internets, dem wirtschaftlichen Rückgrat des Konzerns, erwächst Konkurrenz durch das von Amazon vorangetriebene Projekt Kuiper sowie staatlich gestützte Megakonstellationen aus China. Dennoch hält der Branchenprimus durch seine enorme Startfrequenz und die vertikale Integration, bei der fast alle Komponenten selbst gefertigt werden, einen gewaltigen Vorsprung bei den Betriebskosten.

An den Finanzmärkten hat das Unternehmen im Sommer 2026 ein historisches neues Kapitel aufgeschlagen. Nach Jahren der Spekulationen und einer Fusion mit dem KI-Start-up xAI erfolgte im Juni der lang ersehnte Börsengang an der Nasdaq. Als volumenmäßig größtes IPO der Finanzgeschichte wurden die Aktien zu einem Emissionspreis von 135 US-Dollar ausgegeben, was einer anfänglichen Bewertung von rund 1,8 Billionen US-Dollar entsprach. Nach einem rasanten Handelsauftakt, der den Marktwert kurzzeitig über die Marke von 2,5 Billionen US-Dollar katapultierte, pendelte sich die Marktkapitalisierung zuletzt bei etwa 2,1 Billionen US-Dollar ein. Diese astronomische Bewertung reflektiert das enorme Vertrauen der Investoren, wirft jedoch angesichts eines Jahresumsatzes von knapp unter 19 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und anhaltender Nettoverluste auch Fragen bezüglich einer fundamentalen Überbewertung auf.

Die Zukunftsperspektiven hängen maßgeblich von zwei strategischen Säulen ab. Zum einen soll das Starlink-Netzwerk, das bereits über zehn Millionen Kunden weltweit mit Satelliteninternet versorgt, weiter ausgebaut werden, um globale Datenströme, maritime Infrastrukturen und den Luftverkehr zu dominieren. Zum anderen bildet das Starship-Projekt das Fundament für zukünftige Deep-Space-Missionen, einschließlich der geplanten Mondlandungen im Rahmen des Artemis-Programms der NASA. Die technologischen Chancen sind gigantisch, da eine erfolgreiche Etablierung des neuen Transportsystems die Kosten pro Tonne Nutzlast im All nochmals um ein Vielfaches senken und völlig neue Industriezweige wie Asteroidenbergbau oder weltraumgestützte Fertigung ermöglichen könnte.

Demgegenüber stehen jedoch erhebliche Risiken, die das hochbewertete Imperium ins Wanken bringen könnten. Das größte operationelle Risiko liegt in der extremen Kapitalintensität der Entwicklungsprogramme; Verzögerungen beim Starship oder kostspielige Fehlschläge im Orbit binden astronomische Summen. Zudem birgt die schiere Masse an Satelliten im erdnahen Orbit geopolitische und regulatorische Risiken, etwa durch strengere Auflagen zur Vermeidung von Weltraummüll oder durch den Widerstand von Nationalstaaten, die die digitale Souveränität gefährdet sehen. Schließlich stellt das Klumpenrisiko um die Person des exzentrischen Gründers einen bleibenden Unsicherheitsfaktor dar, dessen unberechenbares öffentliches Auftreten und paralleles Engagement in zahlreichen anderen Großprojekten die Volatilität des neu notierten Wertpapiers auch in Zukunft maßgeblich beeinflussen wird.

Zielzone erreicht! Was jetzt?

Nach einem raketenartigen Start unmittelbar nach der Neuemission der Aktie brachen die Notierungen erwartungsgemäß ein. Dabei erreichte der Aktienkurs binnen etwas mehr als drei Tagen das Niveau der Erstnotiz bei 149,80 Dollar wieder. Auf diesem Niveau kommt derzeit immer wieder Nachfrage rein, so dass für spekulative Trader die lange Seite nun interessant werden kann.

Zur Erinnerung: Der Zeichnungspreis waren 135 Dollar. Nahe dieser Marke ergibt sich erfahrungsgemäß eine natürliche Unterstützung und ein Nachfrage-Überhang. Denn nun kommen auch jene Anleger zum einem ähnlichen Kurs in die Aktie rein, wie diejenigen, die die Papiere gezeichnet hatte. Entsprechend wäre es ein schlechtes Zeichen, wenn der Kurs unter 130/135 Dollar absinken sollte, weil dann augenscheinlich das Kaufinteresse nicht mehr ausreicht, um den Kurs auf Höhe des Zeichnungspreises zu stützen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die Aktie ist ein ganz heißes Eisen und sollte entsprechend nur mit minimalsten Beträgen gehandelt werden. Auf Höhe der Erstnotiz-Niveaus kam zuletzt immer wieder Nachfrage rein, so dass wir dieses Areal absolut als Unterstützung der sehr jungen Aktie einordnen können. Mit einem Anstieg über 168 US-Dollar würde die Dynamik gen Norden prinzipiell wieder Fahrt aufnehmen können. Wir haben ein geeignetes Produkt für Sie ausgesucht und möchten Ihnen dieses nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf den SpaceX

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 135 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 164,19 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 5,43. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UR09J5.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 225/226 USD

Unterstützungen: 149/150 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf den SpaceX

Basiswert SpaceX WKN UR09J5 ISIN DE000UR09J56 Basispreis 135 USD K.O.-Schwelle 135 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 5,43 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.