Valga, 30. ⁠Jun (Reuters) - Der scheidende Kommandeur der US-Landstreitkräfte in Europa und Afrika hat den Verbündeten bei der Verteidigung der baltischen Staaten Beistand zugesichert. "Ihr seid bereit, mehr zu tun und den Worten Taten folgen ‌zu lassen, und die USA werden an eurer Seite stehen", sagte General Chris Donahue am Dienstag in der estnischen Stadt ⁠Valga. "So wird ⁠Abschreckung geschaffen: Nicht mit Worten von einem Podium, sondern mit Stiefeln im Schlamm." Donahue wird seinen Kommandeursposten im Juli vor dem Hintergrund angeblicher Differenzen mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth räumen.

Der US-General nahm an einem Treffen im Baltikum teil. Anlass war die ‌Einrichtung einer zusätzlichen Nato-Kommandostruktur für die ‌Region, die vom Deutsch-Niederländischen Korps übernommen wird. Bislang unterstanden die Nato-Truppen in Litauen, Lettland, Estland und im Norden Polens einem einzigen multinationalen ⁠Hauptquartier im polnischen Stettin. Mit der Schaffung einer zweiten Kommandozone kann ‌das Bündnis mehr Truppen für ⁠die baltischen Staaten abstellen. Zunächst werden zwei multinationale Divisionen in Estland und Lettland dem Deutsch-Niederländischen Korps mit Sitz in Münster unterstellt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte in Valga, ‌der Schritt sei eine starke ⁠Demonstration der Einheit, der Bereitschaft ⁠und unserer kollektiven Entschlossenheit, jeden Zentimeter des Bündnisgebiets zu verteidigen.

Die Nato befürchtet, dass Russland 2029 einen Großangriff auf ihr Territorium starten könnte. Der Druck auf Europa zur Erhöhung der Verteidigungsanstrengungen ist seit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump gestiegen. Dies wird auch im Mittelpunkt des Nato-Gipfels in Ankara in der kommenden Woche stehen.

(Bericht von Sabine Siebold; gechrieben von ⁠Markus Wacket, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)