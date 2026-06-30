US-Verbrauchervertrauen hellt sich im Juni leicht auf

Washington, 30. ⁠Jun (Reuters) - Das Verbrauchervertrauen in den USA hat sich im Juni nur leicht aufgehellt. Das Barometer für die Konsumlaune stieg auf 91,2 Punkte, nach abwärts ‌revidierten 90,6 Zählern im Mai, wie das Conference Board am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters ⁠befragte Ökonomen ⁠hatten einen Anstieg auf 94,8 Punkte erwartet. "Das Verbrauchervertrauen stieg im Juni leicht an, da die in den vergangenen Wochen gesunkenen Ölpreise die Inflationsängste der Konsumenten etwas linderten", sagte Dana Peterson, ‌Chefökonomin des Conference Board.

Trotz anziehender Inflation ‌hatten sich die US-Amerikaner im vorigen Monat überraschend spendabel gezeigt. Sie steigerten ihren Konsum im Mai ⁠um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die im Zuge ‌des Iran-Krieges gestiegenen Energiepreise ⁠haben die US-Inflation angetrieben. Dies zeigte sich auch bei den Verbraucherpreisen, die im Mai um 4,2 Prozent zum Vorjahresmonat stiegen. Der neue ‌Fed-Chef Kevin Warsh ⁠hat nach der jüngsten Zinssitzung ⁠angekündigt, die Fed werde ihrem Auftrag zur Sicherung von Preisstabilität nachkommen. An den Finanzmärkten wird darauf spekuliert, dass die Zentralbank die Zinsen im Kampf gegen die Inflation anheben könnte - womöglich bereits im September.

(Bericht vom Reuters-Büro in Washington und Reinhard Becker, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)