VEEVA SYSTEMS - Kernunterstützung als Sprungbrett?

Haltezonen, die über einen langen Zeitraum bestehen und dabei vor allem einigen Stresstests standgehalten haben, besitzen für technisch motivierte Anlegerinnen und Anleger eine besondere Anziehungskraft. Die Veeva-Aktie verdeutlicht das auf eindrucksvolle Weise: Bei rund 150 USD besteht eine Kernunterstützung, die in den vergangenen vier Jahren mehrfach als verlässlicher Support fungierte. Das erhöht die Relevanz dieser Zone deutlich: Solange sie verteidigt wird, bleibt die Wahrscheinlichkeit einer Bodenbildung erhöht. Charttechnisch ergibt sich zudem die Chance auf die Ausprägung eines klassischen Doppelbodens – definiert durch die Tiefs bei 148,05/150,39 USD (siehe Chart). Auf der Indikatorenseite lieferte der MACD zuletzt ein neues Kaufsignal, während im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) der Bruch des Abwärtstrends seit Juni 2025 die aktuellen Trendwendeambitionen unterstreicht. Auf der Oberseite befindet sich ein naheliegendes Erholungsziel im Bereich der 200 Wochen Linie (akt. bei 207,86 USD) – insbesondere, wenn mit einem Spurt über die Marke von 192 USD der Abschluss der diskutierten Bodenbildung endgültig gelingt. Rein rechnerisch ergibt sich dann sogar ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 230 USD, wohingegen die Bastion bei 150 USD als strategische Absicherung prädestiniert ist.

VEEVA SYSTEMS (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VEEVA SYSTEMS

Quelle: LSEG, tradesignal²

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