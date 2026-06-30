Venezuela: Zahl der Erdbeben-Toten steigt auf mehr als 1700

Caracas, ⁠29. Jun (Reuters) - Nach den beiden Erdbeben in Venezuela in der vergangenen Woche ist die ‌Zahl der festgestellten Todesopfer auf 1719 gestiegen. Dies teilte Parlamentspräsident ⁠Jorge ⁠Rodriguez am Montag im staatlichen Fernsehen mit. Bei der Katastrophe seien nach aktueller Zählung 5034 Menschen verletzt ‌worden. 15.866 Menschen hätten ‌ihr Obdach verloren, erklärte er weiter.

Nach den verheerenden Erdbeben ⁠in Venezuela schwindet die Hoffnung ‌auf weitere Überlebende. ⁠Da das kritische Zeitfenster von 72 Stunden nach der Katastrophe vom Mittwoch verstrichen ‌ist, ⁠sinken Experten zufolge die ⁠Chancen rapide, noch lebende Menschen aus den Trümmern zu retten.

(Bericht von Deisy Buitrago, geschrieben von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)