Verfassungsschutz: Linksextremismus wächst, Rechtsextremismus größte Gefahr

Berlin, 30. ⁠Jun (Reuters) - Die Sicherheitslage in Deutschland bleibt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und wachsendem Extremismus von Rechts und Links angespannt. Der Rechtsextremismus bleibe dabei die größte Bedrohung für die Demokratie, heißt es im Bericht ‌des Verfassungsschutzes für 2025, der veröffentlicht wurde. Zugleich habe die Bedrohung durch den Linksextremismus erheblich zugenommen. Als weitere zentrale Herausforderungen gilt Islamismus ⁠sowie Spionage, ⁠Sabotage und Desinformation durch Staaten wie Russland. Der Antisemitismus wirke dabei als verbindendes Merkmal über verschiedene extremistische Szenen hinweg.

Dem Bericht zufolge ist das rechtsextremistische Potenzial im vergangenen Jahr um mehr als 8000 auf fast 60.000 Menschen angewachsen. Als besonders beunruhigend wird der ‌Trend zur Verjüngung, Vernetzung und der Orientierung ‌auf Taten der Szene beschrieben. Als Beispiele werden der Rechtsterrorismus der Gruppe "Letzte Verteidigungs Welle" und die virtuelle Vernetzung im "Brenton Fanclub" genannt. Die Szene ⁠der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" umfasse bundesweit rund 26.000 Menschen, von denen etwa 2600 ‌gewaltorientiert seien.

Eine erhebliche Gefahr gehe auch ⁠von gewaltbereiten Linksextremisten aus, warnte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt im Vorwort des Berichts. Deren Potenzial sei auf 42.200 Menschen angewachsen, der gewaltorientierte Anteil erreichte mit 11.600 einen neuen Höchststand. Als ‌Belege für die Gefahr werden ⁠Brandanschläge auf die Berliner Stromversorgung im ⁠September 2025 und Januar 2026 sowie ein Anschlag auf 22 Fahrzeuge der Münchner Polizei im Jahr 2025 aufgeführt.

Islamismus und der islamistische Terrorismus stellen dem Bericht zufolge unverändert eine erhebliche Gefahr dar. Die Bedrohung gehe zunehmend von jungen, allein handelnden und online radikalisierten Tätern aus. Im November 2025 hatten die Sicherheitsbehörden die Vereinigung "Muslim Interaktiv" verboten. Der andauernde Nahostkonflikt, der durch den Irankrieg ⁠noch verschärft worden sei, wirke sich weiterhin auf Deutschland aus und führe zu einer Zunahme antisemitischer Hetze.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Philipp ‌Krach)