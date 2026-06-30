Verfassungsschutz sieht Deutschland unter Druck - Geheimdienste aufrüsten

Berlin, 30. Jun (Reuters) - ⁠Bundesinnenminister Alexander Dobrindt macht eine wachsende Gefahr für Demokratie und Sicherheit vor dem Hintergrund von Extremismus und Spionage aus und verlangt eine Stärkung der Geheimdienste. "Deutschland steht unter Druck", sagte Dobrindt am Dienstag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für 2025 in Berlin. "Die Gegner unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung, sie kommen von außen und von innen. Sie agieren analog und digital." Deutschland stehe im Fadenkreuz ‌hybrider Bedrohungen. Verfassungsschutzpräsident Sinan Selen machte aus dem Ausland vor allem Russland aus, das Deutschland im Visier habe. Man sei aber nicht wehrlos, sagte Dobrindt. Die Geheimdienste müssten gestärkt werden und die Koalition sei hier auf einem ⁠guten Weg: "Wir sind ⁠dabei, jahrzehntelange Streitigkeiten beizulegen", zeigte sich der CSU-Politiker angesichts der Verhandlungen mit der SPD optimistisch.

"Von außen stellen wir fest: Sabotage, Spionage. Von innen stehen wir unter Druck, durch Extremismus jeder Ausprägung, im digitalen Raum genauso wie auf der Straße", erklärte der Minister. Die Bedrohungslage steige in fast allen Bereichen. Das gewaltbereite Potenzial sowohl bei Links- als auch bei Rechtsextremisten nehme deutlich zu. Auch der Nahostkonflikt wirke sich massiv auf die Sicherheitslage aus. "Es gibt keinen Anlass, daran zu ‌glauben, dass wir hier mit Entspannung Erfolg haben", sagte Dobrindt. "Im Gegenteil, wir ‌haben mit einer steigenden Bedrohung zu tun."

DOBRINDT: GEHEIMDIENSTE MÜSSEN AKTIVER WERDEN DÜRFEN

Dieser Bedrohung könne man nur begegnen, wenn man sich dafür rüste. "In Anbetracht der Situation sind wir der Überzeugung, dass wir weiter aufrüsten müssen", sagte Dobrindt. Es gehe darum, die Nachrichtendienste "in eine neue ⁠Zeit hinein zu entwickeln zu echten Geheimdiensten". Diese sollten zusätzliche Online-Befugnisse und die Fähigkeit zur "aktiven Abwehr" erhalten. Verfassungsschutzpräsident Selen ‌sprach von einem "Dreiklang von Detektion, Disruption und Prävention", der es den ⁠Diensten ermöglichen solle, auch in "virtuellen Einsatzräumen" zu agieren, wo man bisher nur beobachten, aber nicht handeln könne. Der Verfassungsschutz als Inlandsgeheimdienst darf bisher nur in erster Linie beobachten. Dobrindt und die Union hatten zuletzt vor allem um das Recht etwa zu Online-Durchsuchungen gerungen.

Dem Bericht zufolge bleibt der Rechtsextremismus die größte Bedrohung ‌für die Demokratie. Das rechtsextremistische Potenzial sei im vergangenen Jahr um ⁠mehr als 8000 auf fast 60.000 Menschen angewachsen. ⁠Als besonders beunruhigend wird der Trend zur Verjüngung, Vernetzung und Orientierung auf Taten beschrieben. Als Beispiele werden der Rechtsterrorismus der Gruppe "Letzte Verteidigungswelle" und die virtuelle Vernetzung im "Brenton Fanclub" genannt. Die rechtsextremistischen Gewalttaten stiegen um rund neun Prozent gegenüber 2024.

Die Gefahr durch Linksextremisten steige noch stärker. Deren Potenzial sei auf 42.200 Menschen angewachsen, der Anteil gewaltorientierter Personen erreichte mit 11.600 einen neuen Höchststand. Als Belege für die Gefahr werden Brandanschläge auf die Berliner Stromversorgung im September 2025 und Januar 2026 aufgeführt. Die Zahl der Gewalttaten stieg um über 60 Prozent.

Islamismus und der islamistische Terrorismus stellen dem Bericht zufolge unverändert eine erhebliche Gefahr dar. Die Bedrohung gehe zunehmend von jungen, allein handelnden und online ⁠radikalisierten Tätern aus. Im November 2025 hatten die Sicherheitsbehörden die Vereinigung "Muslim Interaktiv" verboten. Der andauernde Nahostkonflikt wirke sich weiterhin auf Deutschland aus und führe zu einer Zunahme antisemitischer Hetze, die als verbindendes Merkmal über verschiedene extremistische Szenen hinweg wirke.

(Bericht von Markus Wacket, ‌redigiert von)