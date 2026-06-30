WOCHENVORSCHAU: Termine bis 14. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 14. Juli

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung 10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung 10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung 14:00 DEU: Rational, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 17:45 DEU: Continental, Pre-Close-Call 1. Halbjahr 2026 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: General Mills, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q2/26 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26 09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26 14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26 SONSTIGE TERMINE 07:00 BEL: Veröffentlichung der Eurobarometer-Umfrage des EU-Parlaments Die Umfrage untersucht laut Parlament, wie die EU-Bürger ihre Zukunft wahrnehmen und welche Erwartungen sie an die EU haben. 09:30 DEU: Mediengespräch zum ImmoScout24 WohnBarometer für das zweite Quartal BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit IND: Japan und Indien halten jährliches Gipfeltreffen in Delhi ab HINWEIS HKG: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Associated British Food, Q3 Trading Update 10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Mai 2026 11:00 DEU: Kion, Pre-Close-Call Q2 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Michelin, Pre-Close-Call Q2 GBR: Sainsbury, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 CHE: SNB-Finanzstabilitätsbericht 08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe 10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. HINWEIS USA: Verkürzter US-Anleihenmarkt --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung 10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin HINWEIS USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close-Call Q2 18:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz DEU: Gea Group, Pre-Close-Call Q2 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26 09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26 11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: ISM-Index Service 6/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Shell, Q2-Umsatz 10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung 11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung 12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26 14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt 14:30 USA: Handelsbilanz 5/26 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen 09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 USA: Meta, Hauptversammlung 10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26 08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 16:00 USA: Großhandelslagerbestände 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 21:00 USA: Konsumentenkredite SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz 07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung 10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung 10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung 10:30 DEU: Expert, Bilanz-Pk 2026 12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen 12:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung 14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung DEU: Volkswagen, AR-Sitzung über möglichen weiteren Stellenabbau TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Geldmenge M2, M3 03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 6/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 10/11.6.26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26 EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q2 10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung 11:00 DEU: Volkswagen, Absatz Q2/26 15:30 USA: Delta Air Lines, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26 EUR: Treffen der EU-Finanzminister EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten SONSTIGE TERMINE 21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 06/26 13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Leistungsbilanz 5/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/26 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer, Q2-Zahlen 07:00 NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen 12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung 12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q2-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q2-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 6/26 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 5/26 06:30 JPN: Industrieproduktion 5/26 (endgültig) 07:00 FIN: Verbraucherpreise 6/26 08:30 CHE: Erzeugerpreise 6/26 08:30 CHE: Importpreise 6/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14:30 USA: Verbraucherpreise 6/26 14:30 USA: Realeinkommen 6/26 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Jahres-Pk Forum Fairer Handel e.V. zur wirtschaftlichen Entwicklung des Fairen Handels in Deutschland im Geschäftsjahr 2025, Berlin USA: Sicherheitskonferenz Aspen Security Forum, Aspen ---------------------------------------------------------------------------------------

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