Social-Media-Gigant

Kreisebericht zu Cloud-Plan treibt Meta - Konkurrenz schwächelt

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
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Quelle: askarim / Shutterstock.com

Ein Kreisebericht über den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs hat am Mittwoch der Meta-Aktie Auftrieb gegeben. Der Social-Media-Gigant entwickelt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, der sich auf informierte Personen beruft, Pläne für ein Cloud-Infrastrukturgeschäft.

Dabei könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. Zudem erwäge Meta, den Zugang zu "roher" Rechenkapazität zu verkaufen, ähnlich wie andere sogenannte "Neocloud"-Anbieter- etwa CoreWeave .

Die Meta-Aktie legte kurz nach dem Börsenstart um sieben Prozent zu, während das CoreWeave-Papier im Nasdaq um 11 Prozent absackte. Unter den Branchengrößen mit Cloudgeschäft gaben Amazon und Oracle zudem um 0,8 Prozent nach. Die Alphabet-A-Aktie hielt sich stabil. Microsoft legte um 1,2 Prozent zu.

Meta würde - sollten die Pläne umgesetzt werden -, auch Branchengrößen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud mit dem neuen Geschäftsfeld Konkurrenz machen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Meta
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
Alphabet C
1&1
NASDAQ
ALPHABET INC. DL 50
ALPHABET INC. DL 50
Microsoft
Amazon
Alphabet A
Oracle
CoreWeave

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