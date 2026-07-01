Dax kaum verändert

Nach dem starken Vortag hat sich am Mittwoch der Aufwärtsdrang des Dax in Grenzen gehalten. Zwischenzeitliche Gewinne gab der deutsche Leitindex am frühen Nachmittag wieder ab. Zuletzt trat der Dax mit 25.000 Zählern quasi auf der Stelle. Der die mittelgroßen Börsentitel umfassende MDax zeigte sich mit 31.794 Punkten ebenfalls kaum bewegt.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen stocken, das bremst auch die Aktienmärkte. Zudem mangelt es vor der anstehenden Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen an kursbewegenden Impulsen.

Seit Mitte Juni pendelt der Dax in einer Spanne von etwa 24.600 bis 25.200 Punkten auf und ab, ohne klaren Trend. "Der Markt bleibt in einer Phase, in der positive Impulse zwar kurzfristig stützen, aber noch nicht ausreichen, um eine neue Trendbewegung einzuleiten", schrieb Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax zeige sich weiterhin "lethargisch".