ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Adidas auf 185 Euro - 'Neutral'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 165 auf 185 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards rechnet für das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 620 Millionen Euro, wie er am Dienstagabend mit Blick auf den Bericht am 30. Juli schrieb. Damit ist er etwas optimistischer geworden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Adidas auf 210 Euro - 'Buy'gestern, 07:22 Uhr · dpa-AFX
Nike übertrifft Analysten-Erwartungen - Vorsichtige Aussagen belasten Aktiegestern, 21:00 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
GeldpolitikBundesbankchef Nagel zu Zinskurs: "Halte mir alle Optionen offen"gestern, 12:00 Uhr · Reuters
Chartzeit Marktbericht 28.06.2026Nasdaq unter Druck, Bullenmarkt intakt: Warum Anleger gelassen bleiben können28. Juni · onvista