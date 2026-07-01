ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Adidas auf 185 Euro - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 165 auf 185 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards rechnet für das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 620 Millionen Euro, wie er am Dienstagabend mit Blick auf den Bericht am 30. Juli schrieb. Damit ist er etwas optimistischer geworden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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